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09.05.2024, 13:37

ВИДЕО | Смотрите, куда забрался! В Тарту теперь можно встретить большого поросенка

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ПоросенокЛимпа - амбассадор Тарту
ПоросенокЛимпа - амбассадор Тарту
ФОТО: Erakogu

У культурной столицы Европы Тарту 2024 появился новый амбассадор поросенок Лимпа, которого знают все жители Эстонии. Поросенок, объединяющий несколько поколений, теперь носит титул амбассадора вместе с другими известными общественными деятелями, связанными с Тарту и Южной Эстонией.

итул амбассадора поросенку Лимпа вручили на пресс-конференции, на которой собрались представители СМИ и поклонники Лимпа. По словам руководителя по коммуникации и маркетингу Тарту 2024 Марили Вихманн, поросенок Лимпа – уроженец Тарту. „Миссия самого знаменитого поросенка Эстонии — объединить разные поколения, предлагая лимонад и веселье каждый день“, сказала Вихманн.

На вопрос, что сам поросенок Лимпа думает о новом почетном звании, он ответил ясным и звонким хрюканьем. По словам представителя культурной столицы Европы Вихманн, которая уже лучше понимает Лимпу, это означает, что Лимпа очень рада знакомству с командой Тарту 2024 и с нетерпением ждет прекрасного культурного лета.

Поросенок Лимпа примет участие в избранных мероприятиях культурной

столицы и будет делиться своими впечатлениями со своими друзьями через социальные сети. Поросенок Лимпа выбрал следующие летние мероприятия:

МАЙ

  • 18.05 „Целующийся Тарту“ концерт и флешмоб

ИЮНЬ

  • 6.06 - 9.06 Estonian fashion week

  • 16.06 - 22.06 Праздник песни и танца Тарту 2024

  • 29.06 День города Тарту

ИЮЛЬ

  • 4.07 - 7.07 Фестиваль уличного искусства Stencibility 2024l

  • 6.07 Открытие бульвара без машин Тарту 2024

  • 26.07 – 27.07 Эстонский фестиваль здоровья и активности

АВГУСТ

  • 3.08 Большой летний праздник Тарту 2024

  • 9.08 – 10.08 Эстонский фестиваль хип-хопа в Эльва

Поросенок Лимпа стал амбассадором Культурной столицы

Амбассадорами культурной столицы Европы являются выдающиеся эстонцы из Тарту и Южной Эстонии, чьи сердца принадлежат культурной столице. Среди прочих амбассадорами культурной столицы являются Марью Лауристин, создатель контента Генри Карпов, режиссер Анна Хинтс, предприниматель Тыну Руннель, музыкант Мари Калкун и многие другие известные выходцы из Тарту и Южной Эстонии.

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