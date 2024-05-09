ВИДЕО | Смотрите, куда забрался! В Тарту теперь можно встретить большого поросенка

итул амбассадора поросенку Лимпа вручили на пресс-конференции, на которой собрались представители СМИ и поклонники Лимпа. По словам руководителя по коммуникации и маркетингу Тарту 2024 Марили Вихманн, поросенок Лимпа – уроженец Тарту. „Миссия самого знаменитого поросенка Эстонии — объединить разные поколения, предлагая лимонад и веселье каждый день“, сказала Вихманн.

На вопрос, что сам поросенок Лимпа думает о новом почетном звании, он ответил ясным и звонким хрюканьем. По словам представителя культурной столицы Европы Вихманн, которая уже лучше понимает Лимпу, это означает, что Лимпа очень рада знакомству с командой Тарту 2024 и с нетерпением ждет прекрасного культурного лета.

Поросенок Лимпа примет участие в избранных мероприятиях культурной

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столицы и будет делиться своими впечатлениями со своими друзьями через социальные сети. Поросенок Лимпа выбрал следующие летние мероприятия:

МАЙ

18.05 „Целующийся Тарту“ концерт и флешмоб

ИЮНЬ

6.06 - 9.06 Estonian fashion week

16.06 - 22.06 Праздник песни и танца Тарту 2024

29.06 День города Тарту

ИЮЛЬ

4.07 - 7.07 Фестиваль уличного искусства Stencibility 2024l

6.07 Открытие бульвара без машин Тарту 2024

26.07 – 27.07 Эстонский фестиваль здоровья и активности

АВГУСТ

3.08 Большой летний праздник Тарту 2024

9.08 – 10.08 Эстонский фестиваль хип-хопа в Эльва

Амбассадорами культурной столицы Европы являются выдающиеся эстонцы из Тарту и Южной Эстонии, чьи сердца принадлежат культурной столице. Среди прочих амбассадорами культурной столицы являются Марью Лауристин, создатель контента Генри Карпов, режиссер Анна Хинтс, предприниматель Тыну Руннель, музыкант Мари Калкун и многие другие известные выходцы из Тарту и Южной Эстонии.