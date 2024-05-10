ВИДЕО | Танель Падар с группой даст зажигательный концерт ко Дню матери в центре Т1

Бесплатный концерт начнется в 14:00 в центральном атриуме Т1. Перед концертом со своей программой выступит танцевальный коллектив работающей в Т1 студии LifeDance Tantsustuudio.

В субботу с 11:00 до 16:00 на втором этаже Т1 также состоится Buduaar Turg LIVE, где можно будет обновить свой гардероб. Программу ведет Реэт Хярмат. Всего посетителей ждут 80 торговцев.

Как обычно, до Т1 легко добраться на общественном транспорте и на машине. Т1 располагает почти тысячей парковочных мест для посетителей на подземной парковке и в парковочном доме. В настоящее время до Т1 можно доехать на трамвае №4 (Вана-Лыуна – Суур-Паала), ближайшая остановка – Majaka põik.