ФОТО | Pakendikeskus вновь выделился! На этот раз с юмором пожелал удачи на Евровидении эстонским артистам

„Заберите этот пакет! Приходите в магазин, и покупайте! Камень в комплект не входит, но при покупке минимум 10 упаковок цена минус 5%, т. е. настолько маленькая, что понадобится (например, деревянная) лупа, чтобы ее рассмотреть. В пакет можно положить именно то, что вы хотите. Депозитные бутылки, наверное, не поместятся, но подходящее решение мы обязательно найдем, ведь нельзя сказать, что мы ничего не знаем об упаковке. Удачи вам, ребята, вечером!“

Pakendikeskus умело отрекламировал мини-пакеты в своих социальных сетях.

Сегодня, 9 мая, Эстония выступит во втором полуфинале „Евровидения“, где будет решено, сможет ли 5miinus представить Эстонию в финале с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

„Однажды вечером, когда мы были в лагере с Puulup и готовили шашлык, у нас возникла идея, и мы воплотили ее в жизнь“, - говорит Пяэвакоэр. „Мы ничего не решали, за нас все решила Вселенная“, - сказал Кохвер.

Успешные рекламодатели

В прошлом году издание Ärileht спросило Центр упаковки, кто стоит за этими блестящими постами. Тогда Анника Силлаотс, менеджер по маркетингу Pakendikeskus, сказала, что у них нет традиционного отдела маркетинга с цифровыми маркетологами, дизайнерами и другими специалистами. „Мы сами занимаемся маркетингом, но у нас есть очень сильный партнер в лице рекламного агентства Tabasco. Это дает нам возможность, когда появляется хорошая идея, быстро ее реализовать и быстро пустить его в Сеть“, - говорит она.

„В нашей коммуникации актуальные темы сочетаются с эмоционально-юмористическим подходом и оригинальными творческими решениями“, - объясняет Силлаотс, добавляя, что ньюсхакинг сам по себе не является чем-то новым в их социальных сетях.