В Иране приговорили к восьми годам заключения режиссера Мохаммада Расулофа. Его фильмы побеждали в Каннах и на Берлинале

По утверждению юриста, основанием для приговора послужили публичные заявления Расулофа, а также созданные им художественные и документальные фильмы, которые, по мнению суда, являются „примерами сговора с намерением совершить преступление против безопасности страны“.

Как пишет The Guardian, иранские власти усилили давление на 52-летнего режиссера после того, как последний фильм Расулофа „Семя священного инжира“ отобрали для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля 2024 года. Сюжет картины держится в секрете. По некоторым данным, она рассказывает о судье Революционного суда в Тегеране, рассматривающем дела по следам общенациональных протестов. Вероятно, речь идет о последних крупных антиправительственных протестах 2022-2023 годов в Иране, вспыхнувших из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за „неправильное“ ношение хиджаба.

Власти Ирана требовали снять фильм с конкурса. По словам Пакнии, съемочную группу обвиняли в работе без получения необходимой лицензии, а актрис фильма — в съемках без хиджаба или неправильном его ношении. Всех ключевых участников съемок вызывали на допросы и впоследствии запретили выезд из страны, рассказывал адвокат.

Мохаммад Расулоф уже неоднократно подвергался уголовному преследованию в Иране за свое творчество, однако нынешний приговор стал самым суровым из всех вынесенных режиссеру.

В 2010 году его приговорили к шести годам лишения свободы по обвинениям в сговоре против национальной безопасности и распространении пропаганды против государства. Позднее срок снизили до одного года, но Расулофа так и не вызвали в тюрьму.