ФОТО | Арнольду Рюйтелю - 96! Смотрите, как он отпраздновал свой день рождения

В день рождения Арнольда чета Рюйтелей посетила Кадриорг, где был организован торжественный прием. Среди гостей были нынешний президент Эстонии Алар Карис и бывший премьер-министр Юри Ратас. Гости сидели за праздничным столом, на котором были всевозможные закуски, кофе и шампанское. Правда, шампанское, как и в прошлом году, было безалкогольным. По фотографиям видно, что среди подарков было дерево и сувениры из Рийгикогу.