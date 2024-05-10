Топчик
10.05.2024, 18:20

ФОТО | Арнольду Рюйтелю - 96! Смотрите, как он отпраздновал свой день рождения

 (34)
Arnold Rüütel 96
Arnold Rüütel 96
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня, 10 мая, Арнольд Рюйтель отмечает свой 96-й день рождения.

В день рождения Арнольда чета Рюйтелей посетила Кадриорг, где был организован торжественный прием. Среди гостей были нынешний президент Эстонии Алар Карис и бывший премьер-министр Юри Ратас. Гости сидели за праздничным столом, на котором были всевозможные закуски, кофе и шампанское. Правда, шампанское, как и в прошлом году, было безалкогольным. По фотографиям видно, что среди подарков было дерево и сувениры из Рийгикогу.

На торжестве присутствовала также жена Арнольда Рюйтеля Ингрид Рюйтель.

Оставить комментарий Читать комментарии (34)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии