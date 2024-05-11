ВИДЕО | Стал известен гимн ЧЕ-2024

„Fire“ („Огонь“) - так называется официальный гимн чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии этим летом. Релиз композиции Евро-2024 состоялся в ночь на пятницу, 10 мая, как сообщает информационное агентство dpa.

Исполнителями главного футбольного хита этого лета являются итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок группа OneRepublic и немецкая исполнительница Леони Бургер (Leonie Burger), известная под сценическим именем Leony. Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная Meduza, сочетает в себе элементы хаус и поп. „Для меня этот запрос (Об участии в создании композиции. - Ред) имел огромное значение, конечно, потому что я родом из семьи, помешанной на футболе“, - отметила в интервью dpa 26-летняя Leony, чей вокал звучит в гимне Евро-2024.

Болельщики критикуют песню за английский язык

Официальная песня Евро-2024 доступна на всех стриминговых платформах. Однако новость о том, что песня на английском языке будет сопровождать футбольные турниры в Германии и звучать, в частности, после забитых голов, понравилась не всем немецким болельщикам. По признанию певицы, из-за этого она столкнулась с волной хейта в соцсетях. „Я понимаю, что футбольный гимн мог бы быть на немецком, но это не мое решение. Официальная песня на английском языке - это совершенно нормальное явление“, - считает исполнительница, известная в Германии по хитам „Faded Love“ и „Remedy“.

Евро-2024 - главный европейский турнир среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА - пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Принимать чемпионат Европы по футболу будут десять немецких городов.