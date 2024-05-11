Как случайное „скрещивание“ двух растений полмиллиона лет назад подарило нам популярный напиток

Ученые выяснили, что растения, обеспечивающие большую часть мировых запасов кофе, появились примерно 600 тысяч - 1 миллион лет назад, когда два других вида кофейного дерева случайно скрестились в лесах Эфиопии.

Около 60% мирового объема кофе приходится на Coffea arabica, произрастающего в тропических регионах по всему миру. В новом исследовании, опубликованном 15 апреля в журнале Nature Genetics, ученые выясняют, когда и где могли развиться первоначальные растения C. arabica.

Используя методы моделирования популяционного генома, исследователи установили, что растение C. arabica развилось в результате естественной гибридизации между двумя другими видами кофе: C. eugenioides и C. canephora.

В результате возник полиплоидный геном, то есть каждое потомство содержит два набора хромосом от каждого родителя. Возможно, именно это дало C. arabica преимущество в выживании, которое позволило ему эволюционировать и адаптироваться. Полиплоид — это организм с более чем двумя гаплоидными наборами хромосом в клеточном ядре.

„Часто утверждается, что полиплоидия гибридов может давать немедленное эволюционное преимущество, поскольку наследуются два набора хромосом и, следовательно, два полных набора генов, — сказал изданию Live Science соавтор исследования Виктор Альберт, биолог из Университета штата Нью-Йорк в Буффало. — Конечно, дублирующие гены всегда теряются с обеих сторон полиплоидного генома, но количество генов увеличивается, и это, вероятно, приводит к большей способности адаптироваться к новой среде“.

Исследователи признают, что и здесь есть возможность для ошибки. Самые ранние оценки времени гибридизации датируются 10 тысячами лет назад.

„Нам пришлось ввести приблизительную скорость мутации и время генерации (от семени к семени). Вместе эти допущения позволяют нам перевести время в календарные годы. Но эти расчеты, конечно, имеют большую погрешность, учитывая неопределенность в скорости мутаций и времени генерации“, — говорит Альберт. Тем не менее биолог считает, что их оценка достаточно точна. Исследователи использовали генетическую информацию из 41 образца C. arabica из разных мест, включая образец XVIII века.