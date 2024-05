Как случайное „скрещивание“ двух растений полмиллиона лет назад подарило нам популярный напиток

В 1927 году на острове Тимор произошло естественное скрещивание C. arabica с одним из ее родительских видов, C. canephora. В результате был выведен сорт, более устойчивый к кофейной листовой ржавчине, но качество его зерен, как считается, уступает сорту C. arabica или Robusta (другое название C. canephora).