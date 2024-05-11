В Бразилии спасли лошадь, которая простояла несколько дней на крыше во время наводнения

История с лошадью по кличке Карамель развирусилась в соцсети X (бывший Twitter), и на момент спасения хэштег о животном занимал первое место по популярности. Первая леди Бразилии Жания Лула да Силва связалась с командующим войсками на юге страны, чтобы он отправил военных для спасения животного. На помощь Карамели послали армейский вертолет, пишет "Моя Планета“.

Утром 9 мая спасатели прибыли на место, и сняли лошадь с крыши, окруженной водой. За спасательной операцией по телевидению следила вся Бразилия. Карамели вкололи снотворное, погрузили на надувную лодку и увезли в реабилитационный центр.

Мощнейшие ливни в самом южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул начались неделю назад. За это время более 327 000 человек оставили свои дома, 734 человека ранены, 107 — погибли и 134 — пропали без вести.