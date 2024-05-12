ВИДЕО | 106-летний мужчина стал самым возрастным парашютистом в мире
Американец Альфред Блашке установил новый мировой рекорд, совершив прыжок с парашютом в возрасте 106 лет и 327 дней. Это не первый его титул — он уже становился старейшим скайдайвером планеты, пишет "Моя Планета“.
Блашке впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса в в 2020-м, но его рекорд был побит шведкой Рут Ларссон в 2022-м, которой на тот момент было 103 года и 259 дней.
Из-за плохой погоды и проблем с расписанием новый прыжок Альфреда откладывался четыре раза, но утром 27 ноября 2023 года долгожитель поднялся на борт самолета, который поднял его на высоту 2700 м. Он прыгнул вместе с инструктором, и основной парашют Альфреда раскрылся на высоте 1676 м, после чего он опустился на землю и совершил безопасное приземление.
„Если вы думаете, что не сможете, вы просто недооцениваете себя. Каждый человек способен на большее, чем он думает. Просто нужно принять решение и попробовать“, — сказал рекордсмен в интервью Книге рекордов.