Что происходит? Сразу две "Мисс США“ отказались от своих титулов

Несколько дней назад Мисс США Ноэлия Фойгт отказалась от титула, сославшись на свое психическое здоровье. Американка венесуэльского происхождения стала победительницей конкурса в 2023 году.

„В глубине души я знаю, что для меня это только начало новой главы, и я надеюсь, что продолжу вдохновлять других оставаться стойкими, уделять приоритетное внимание своему психическому здоровью, защищать себя и других, используя свой голос, и никогда не боюсь того, что ждет нас в будущем, даже если оно кажется неопределенным“, — написала она в Instagram.

Юная мисс США УмаСофия Шривастава также сообщила о своем решение в Instagram, заявив, что „больше нет полного совпадения личных ценностей с направлением организации“.

„После нескольких месяцев раздумий я приняла решение отказаться от титула Miss Teen USA 2023. Я с нетерпением жду, когда окончу 11-й класс и начну процесс подачи заявления в колледж, зная, что моя академическая карьера определялась моей упорной работой и была моей истинной целью“, — написала Шривастава. „Никогда не ставьте под угрозу свое физическое и психическое благополучие. Наше здоровье – наше богатство“, – добавила она.

Организаторы конкурса пожелали школьнице успехов, отметив, что считают благополучие обладательниц титула своим „главным приоритетом“. Преемница Шриваставы будет объявлена в ближайшее время.