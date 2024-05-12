Эстонские школьники придумали Nullivann - ледяную ванну, сохраняющую холод без использования электричества(2)
Лучшая ученическая фирма Эстонии выпустила сохраняющую холод ледяную ванну Nullivann, которая благодаря встроенной изоляции поддерживает температуру холодной воды без использования электричества. Ледяная ванна вмещает 800 литров воды, весит 70 килограммов и позволяет наслаждаться зимним купанием круглый год – даже летом у себя во дворе.
Nullivann придумали и вывели на рынок Расмус Мериранд, Оливер Ийда, Расмус Педари, Элиас Микаэль Тейкари и Карл Эльмар Викат из 11 класса Гимназии Густава Адольфа. Идея ледяной ванны родилась год назад в результате пристрастия к зимним купаниям члена команды Расмуса Мериранда.
Nullivann вручную изготовлена из контейнера IBC, а для поддержания температуры воды между внешней панелью и контейнером предусмотрена изоляция из пенополиуретана (PUR). Ванна отделана сосновой древесиной, пропитанной атмосферостойким лаком, а воду можно менять с помощью расположенного на дне ванны крана.
„Мы разрабатывали продукт с сентября и на данный момент продали три ледяные ванны, одна из которых отправилась в таллиннский спортивный зал Crossfit, где в качестве услуги клиентам предлагают терапия холодом. В будущем мы хотели бы добавить в ассортимент ванну с холодильным агрегатом, который помогает лучше регулировать температуру воды“, - сказал исполнительный директор Nullivann Оливер Ийда.
В марте этого года молодые люди всей командой участвовали в Кубке мира по зимней плавательной эстафете в Таллинне и убеждены в положительном влиянии терапии холодом на физическое и на психическое здоровье людей.
„Ряд международных исследований также подтвердили, что закаливание в холодной воде укрепляет иммунную систему, способствует сжиганию жира, улучшает настроение и концентрацию. Терапия холодом также высвобождает дофамин, или гормон счастья, что можно почувствовать сразу после выхода из ванны“, - добавил Оливер.
Лучшая ученическая фирма Эстонии в июле будет представлять страну на конкурсе европейских ученических фирм. Помимо получения звания лучшей ученической фирмы Европы, ребята надеются найти международных инвесторов. Наряду с первым местом, фирма Nullivann также получила специальную награду Союза электронной торговли за сайт nullivann.com и премию „Targa äri preemia“ компании Directo.
В этом году второе и третье место в конкурсе также достались Гимназии Густава Адольфа. Второе место было присуждено ученической фирме UnTop, которая производит экологичные щетки для ухода за текстилем, при помощи которых можно удалить с текстильной поверхности катышки и шерсть животных. Продукт изготовлен в Эстонии из остатков термодревесины. В команду UnTop входят Кадри Луурмеэс, Трийн Аабрельдаал, Алис Кангро и Мия Майсте.
На третьем месте оказалась студенческая фирма Huup, производящая дополнительные карманы, которые крепятся к сумке, и которые также можно носить отдельно на ремне в качестве сумочки.
Продукция изготавливается с помощью людей с особыми потребностями. В команде Huup! пять девушек: Астрид Улпус, Ирис Кристель Юурикас, Йоханна Куус, Лийса Лукк и Роми Хяргинен.
Кроме того, был вручен ряд специальных премий:
Титул Влиятельного выпускника JA достался учредителю издательства SEIK Рудольфу-Густаву Ханну.
Наставником года по предпринимательству стал Андре Мяги, учителем года по предпринимательству – Маарья Кикас из Гимназии Куристику.
Специальную награду „Народный фаворит“ и награду Büroomaailm за работу в области продаж получила студенческая компания HOODME, производящая толстовки уникального дизайна.
Специальный приз Manpower „Ready for Work“ достался ученической фирме Arengujärgus, которая предлагает молодежи в возрасте 7–13 лет возможность развивать свои знания в области электроники. Их продукт – карманные фонарики, которые нужно собирать самостоятельно.
Премия Палата патентных поверенных в области интеллектуальной собственности досталась ученической фирме SÖTO, производящей из кофейной гущи полностью биоразлагаемые горшки для растений.
Специальная премия Profexpo получила лучшая ученическая фирма в области продуктов питания Activex, производящая лимонады ручной работы из сока с местных хуторов без добавления ароматизаторов и консервантов.
Титул „За устойчивое использование сырья и продвижение предпринимательства в сельских регионах“ Фонда развития жизни на селе получила ученическая фирма Biohoid, которая производит мусорные пеналы – мультифункциональные пакеты для сортировки мусора.
В этом году лучшие ученические фирмы выбирали уже в 29 раз. Ученическая фирма – это программа обучения предпринимательству JA Eesti, благодаря которой молодые люди получают реальный предпринимательский опыт. В этом учебном году в более чем 120 гимназиях, профессиональных училищах и основных школах Эстонии действовало 420 ученических фирм и 75 мини-фирм. В 2024 году конкурс поддержали SEB Pank, Graanul Invest, город Таллинн и Aitan Eestit MTÜ. Современную и стильную одежду для европейского конкурса лучшей ученической фирме Эстонии предоставит Kaubamaja.