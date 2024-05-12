Эстонские школьники придумали Nullivann - ледяную ванну, сохраняющую холод без использования электричества

Nullivann придумали и вывели на рынок Расмус Мериранд, Оливер Ийда, Расмус Педари, Элиас Микаэль Тейкари и Карл Эльмар Викат из 11 класса Гимназии Густава Адольфа. Идея ледяной ванны родилась год назад в результате пристрастия к зимним купаниям члена команды Расмуса Мериранда.

Nullivann вручную изготовлена из контейнера IBC, а для поддержания температуры воды между внешней панелью и контейнером предусмотрена изоляция из пенополиуретана (PUR). Ванна отделана сосновой древесиной, пропитанной атмосферостойким лаком, а воду можно менять с помощью расположенного на дне ванны крана.

„Мы разрабатывали продукт с сентября и на данный момент продали три ледяные ванны, одна из которых отправилась в таллиннский спортивный зал Crossfit, где в качестве услуги клиентам предлагают терапия холодом. В будущем мы хотели бы добавить в ассортимент ванну с холодильным агрегатом, который помогает лучше регулировать температуру воды“, - сказал исполнительный директор Nullivann Оливер Ийда.

В марте этого года молодые люди всей командой участвовали в Кубке мира по зимней плавательной эстафете в Таллинне и убеждены в положительном влиянии терапии холодом на физическое и на психическое здоровье людей.

„Ряд международных исследований также подтвердили, что закаливание в холодной воде укрепляет иммунную систему, способствует сжиганию жира, улучшает настроение и концентрацию. Терапия холодом также высвобождает дофамин, или гормон счастья, что можно почувствовать сразу после выхода из ванны“, - добавил Оливер.

Лучшая ученическая фирма Эстонии в июле будет представлять страну на конкурсе европейских ученических фирм. Помимо получения звания лучшей ученической фирмы Европы, ребята надеются найти международных инвесторов. Наряду с первым местом, фирма Nullivann также получила специальную награду Союза электронной торговли за сайт nullivann.com и премию „Targa äri preemia“ компании Directo.