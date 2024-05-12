Рисуют все! В Таллинне открылась третья стена для легального граффити

По словам главного специалиста по мобильной молодежной работе Таллиннского департамента образования Алексея Ефимова, работа с молодежью помогает поддержать и направить молодых людей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно когда они хотят получить помощь и нуждаются в ней.

„Цель создания подобных стен для граффити – дать молодым людям возможность заниматься искусством, в то же время сократить распространение незаконных граффити в городском пространстве и познакомить жителей и гостей города с разнообразием уличного искусства“, – сказал Ефимов.

Инициатива стартовала два года назад, когда никто не мог предположить, насколько популярной она станет. Благодаря сотрудничеству районных управ, местного сообщества граффити и предприятий в Таллинне были созданы три легальные стены для граффити, которые стали важной частью городской культуры и окружающей среды. В 2022 году в Таллинне открылась первое легальное место для граффити, расположенное на бетонной стене виадука на Пярнуском шоссе в районе Кесклинн. Год спустя в Пыхья-Таллинне была открыта вторая такая стена – на старой ограде неподалеку от Пальяссааре, 2. В этом году в Мустамяэ открылась третья стена, которую расписали более 30 опытных художников и любителей искусства из Эстонии, Латвии, Украины и Испании.

По словам лейтенанта Ляэне-Харьюского отделения полиции Кристель Ульп, открытие в одном из самых населенных районов Таллинна легального места для любителей граффити – положительный шаг.

„Круглый год все желающие могут создавать уличные произведения искусства в специально отведенном для этого месте. Кроме того, при общении с уличными художниками у есть полиции возможность направлять их в разрешенное для такого искусства место“, – сказала Ульп.