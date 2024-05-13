Дни славянской письменности и культуры 2024: большой праздничный концерт и культурная программа в Таллинне
С 18 мая в Центре русской культуры проходят традиционные Дни славянской письменности и культуры, которые празднуются в Эстонии уже более 30 лет. 24 мая славянской письменности исполняется 1162 года. Дни славянской письменности и культуры имеют большое значение, так как объединяют людей, наглядно доказывая, что славяне на эстонской земле помнят и чтут свои корни, не забывают свои традиции.
Праздничная дата — 24 мая — будет отмечена большим концертом, в котором примут участие танцевальные, вокальные и инструментальные коллективы. В программе концерта музыка, песни и танцы славянских народов – русские, белорусские, украинские. Участвуют: ансамбль народной музыки „Златые горы“ (руководитель Игорь Ермаков), ансамбль „Лянок“ белорусского общества „Лёс“ (руководитель Татьяна Нижник), хор русской народной песни „Сударушки“ (руководитель Елена Беляева), танцевальная студия Центра русской культуры ENTRÉE (руководитель Жанна Нефедьева), хореографический ансамбль „Колор“ (руководитель Нина Гец), танцевальная студия „Грация“ (руководитель Елена Ахмедова), ансамбль народного танца „Нарва“ (руководители Наталья Боровкова и Светлана Сухова). Большой зал Центра русской культуры, 24 мая, 19:00. Вход свободный.
Почти десять дней, до 26 мая, зрителей и слушателей ждут ежедневные различные мероприятия, посвященные теме славянской письменности и культуры и каждый интересующийся, без сомнения, найдёт себе по душе или концерт, или лекцию, или выставку, или всё вместе, потому что интересным, важным и познавательным будет абсолютно всё, включённое в эту насыщенную программу.
Мероприятия проходят на русском языке.
ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ!
ПРОГРАММА ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 2024:https://www.facebook.com/events/954164522637085