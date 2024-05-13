Дни славянской письменности и культуры 2024: большой праздничный концерт и культурная программа в Таллинне

Почти десять дней, до 26 мая, зрителей и слушателей ждут ежедневные различные мероприятия, посвященные теме славянской письменности и культуры и каждый интересующийся, без сомнения, найдёт себе по душе или концерт, или лекцию, или выставку, или всё вместе, потому что интересным, важным и познавательным будет абсолютно всё, включённое в эту насыщенную программу.