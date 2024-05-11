11.05.2024, 20:34
ГАЛЕРЕЯ | От сала до „Шанель“: весенняя ярмарка в Маарду поразила гостей своим разнообразием(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
11 и 12 мая в маардуском парке Келламяэ проходит традиционная весенняя ярмарка. Песни, танцы, разнообразная продукция – для жителей и гостей города здесь подготовлено все на любой вкус и кошелек.
В оба дня торговля начнется в 10:00. Свои услуги и товары на ярмарке предложат более 350 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы, передает пресс-служба Маардуской горуправы.
По выставленным торговым точкам и количеству предлагаемого товара, действительно, видно, что тут найти можно все, что угодно: от соды до бочкового кваса, от кепки „Ауди“ до сумки „Диор“.
Смотрите, как проходят городские гуляния, и какие необычные товары попали в объектив фотографа Delfi.