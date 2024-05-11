ГАЛЕРЕЯ | От сала до „Шанель“: весенняя ярмарка в Маарду поразила гостей своим разнообразием

В оба дня торговля начнется в 10:00. Свои услуги и товары на ярмарке предложат более 350 торговцев из Эстонии, Латвии и Литвы, передает пресс-служба Маардуской горуправы.

По выставленным торговым точкам и количеству предлагаемого товара, действительно, видно, что тут найти можно все, что угодно: от соды до бочкового кваса, от кепки „Ауди“ до сумки „Диор“.

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