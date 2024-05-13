Грету Тунберг задержали во время акции против участия Израиля в „Евровидении“(6)
В минувшие выходные полиция снова арестовала известную климатическую активистку Грету Тунберг – на этот раз в шведском Мальмё, где она приняла участие в акции протеста против участия Израиля в „Евровидении“. Шведская полиция забрала Тунберг с митинга в поддержку палестинцев, но пока неясно, предъявлены ли ей какие-либо обвинения, сообщает зарубежная пресса.
В настоящее время Тунберг находится в городе Мальмё, где с 7 по 11 мая проводился песенный конкурс „Евровидение“, и участвует в протестах в поддержку Палестины. В заявлении полиции говорится, что они побывали в нескольких местах несанкционированных массовых собраний и задержали несколько человек, но неизвестно, просто ли Тунберг выгнали с акции протеста или задержали на более длительный срок.
Грета Тунберг на акции протеста была одета в куфию, или арабский платок, и выступала против участия Израиля в „Евровидении“. Финал конкурса состоялся вечером 11 мая. Израильская исполнительница Эден Голен с песней „Ураган“ заняла в финале пятое место.
„Я здесь, чтобы показать, что жестоко и неприемлемо то, что „Евровидение“ позволяет Израилю участвовать в то время, когда происходит геноцид“, - заявила Тунберг.
Митинги в поддержку палестинцев проходили в Мальмё на протяжении всей недели проведения „Евровидения“. Протестующие агитировали с плакатами с надписью „Добро пожаловать на конкурс песни о геноциде“ и тому подобное.
Это очередной раз, когда Тунберг попала под пристальное внимание полиции. В начале апреля 21-летняя активистка была арестована на шоссе в Нидерландах, где молодые люди заблокировали главное шоссе в знак протеста против субсидий на топливо.