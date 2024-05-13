Заказ чипсов увеличился в 10 раз: ТОП-3 блюд из доставки, которые ели во время Евровидения в Эстонии — удивит ли вас выбор?

„Больше всего заказов поступало из раздела фастфуд, а так как эстонцам нравится смотреть Евровидение с друзьями, то многое заказывалось для большой компании- например, пицца и суши,“ - сказал руководитель „Bolt Food“ в Эстонии Яагуп Ялакас и добавил, что самой большой неожиданностью среди заказов стал кебаб.

„Вечером в день Евровидения среди заказов вперед вырвались бургеры, на втором месте был кебаб, а на третьем с успехом оказались суши,“ - сказал Ялакас. „Суши в эту субботу в Таллинне заказывали в два раза больше, чем неделей ранее. Также популярен оказался бургер от группы 5miinus - Viru Burger x Rämmar.“

Заказы в Bolt Market среди закусок в конкурсный вечер выросли также в разы. „Была заметна большая разница по сравнению с обычной субботой. Если обычно в корзине для продуктов на первых местах бананы и молоко, то во время Евровидения отдавали предпочтение закускам. Например, продажи чипсов Lay’s выросли многократно,“ - отметил Ян Плаан, руководитель Bolt Market. По словам Плаана, в Таллинне чаще всего заказывали булочки, орехи и печенье, а в Тарту - классические чипсы и сырки.

Количество заказов на Green Lay’s в Bolt Market в ночь Евровидения увеличилось в десять раз по сравнению с обычными выходными.

„Вечер Евровидения для нас был очень успешным, и мы рады, что смогли объединить поклонников большого шоу вместе с их любимыми ресторанами,“ - добавил Ялакас в заключение.

Заказать услуги Bolt Food можно в Таллине, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере, Вильянди, Курессааре, Кейласе и Хаапсалу. Всего Bolt Food работает в 20 странах и 80 городах по всему миру. Bolt Market доступен в Таллине и Тарту.