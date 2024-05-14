Маргус Алликмаа: эстонское общество не считает Русский театр рассадником „русского мира“

По словам Алликмаа, все эти слухи не вполне соответствуют действительности. „Я не советовал отказаться от российских драматургов. Разговоры были намного сложнее. Прежде всего, они были начаты для того, чтобы обсудить будущее Русского театра. Мы понимаем, что ситуация значительно изменилась после 24 февраля 2022 года. В этом смысле инициировать сегодня дискуссию вполне оправданно“, - сказал он.

Алликмаа уточнил, что к этой дискуссии не обязательно должно быть привлечены только русскоговорящие жители Эстонии - в ней могли бы принять участие все, у кого есть свое мнение о том, что сегодня происходит в сфере культуры.

„Не нужно бояться, что деятельность театра прекратится или что нельзя будет давать представления на русском языке“, - сказал он, добавив, что скорее следует подумать о том, что если театр является частью эстонской культуры, то важно ставить в нем и произведения эстонских авторов.