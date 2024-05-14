Открытие летнего сезона культурной столицы завершится на Ратушной площади флешмобом „Целующийся Тарту“(4)
Несмотря на сегодняшнюю прохладную погоду, конец недели обещает быть жарким. Культурная столица завершает мероприятия, знаменующие конец весны, чтобы вместе встретить на Ратушной площади лето, богатое на культурные события. Насыщенная событиями неделя завершится в субботу большим концертом с исполнением хитов Евровидения и романтическим флешмобом „Целующийся Тарту“.
„На этой неделе Тарту и Южная Эстония наполнятся ароматом молодости и любви!“, сказала руководитель по коммуникации и маркетингу Тарту 2024 Марили Вихманн. „Самым ожидаемым событием этой недели и открытия летнего сезона станет инициатива „Целующийся Тарту“, когда состоится первый в истории Эстонии совместный поцелуй“.
Бесплатный концерт „Целующийся Тарту“, который пройдет в субботу, 18 мая, приурочен к 30-летию участия Эстонии в конкурсе Евровидение. На сцене выступят Кончита Вурст (Австрия), Виктор Кроне (Швеция) и многие любимые звезды Евровидения. Мероприятия начнутся днем раньше, когда в Тарту пройдет международная конференция по половому воспитанию „Первый поцелуй“.
В программе открытия летнего сезона концерты, дискуссии, вечеринки, постановки, выставки и многое другое. На выходных в студенческий город приедут тысячи выпускников Тартуского университета. В эти дни пройдет множество встреч, лекций легендарных профессоров и возрожденных студенческих традиций. Перед главным зданием университета прозвучит единое пение, в спортивном корпусе пройдет торжественное шествие и праздник.
Впервые в Тарту приедет Фестиваль мнений, благодаря чему Центральный парк станет оживленным местом для дискуссий и объединит посредством видеомоста участников из разных городов Европы. Экологическая и культурная программа зеленого велотура ознакомит с различными регионами Южной Эстонии. В правовом кафе Верховного суда будет возможность обсудить культуру и то, что вас волнует, а также посетить историческое здание. Тоомемяэ оживет благодаря инсталляции „Спасатель“. В Тарту и Южной Эстонии откроется множество выставок и пройдут общественные мероприятия, а в ночное время пройдет ночь музеев.
С программой открытия летнего сезона культурной столицы можно ознакомиться здесь.