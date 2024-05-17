Японец выучил латышский, перепел „Миллион алых роз“ и мечтает переехать в Ригу: „Хочу вдохновлять“

Масаки приходит на встречу в шарфе с латышским орнаментом. На запястье браслет из янтаря, на пальце — кольцо Намейса. „Этому кольцу около 70 лет, оно серебряное, и его мне подарила бабушка моей девушки-латышки. Ей очень нравится, что я учу латышский“, — объясняет он.

Роман Масаки с Латвией начался в 2014 году. Он приехал на три дня как турист — и уже через полчаса вдруг почувствовал себя дома. Особенно его очаровала Елгава. В это время он был студентом Токусимского университета, поэтому стал искать возможность попасть в Латвию по обмену. „Так я проучился несколько месяцев в Латвийском университете, а заодно преподавал там японский. Потом вернулся в Японию, но с тех пор стараюсь чаще приезжать сюда. Это мой десятый приезд“, — рассказывает он.