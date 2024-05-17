Японец выучил латышский, перепел „Миллион алых роз“ и мечтает переехать в Ригу: „Хочу вдохновлять“
Однажды один японец приехал в Латвию — и влюбился. В природу, в маленькие города, в язык и культуру. Которой он проникся так, что теперь сочиняет песни на латышском и выступает с ними. У Масаки Накагавы много подписчиков в социальных сетях — и почти все латвийцы. Когда он приезжает в Латвию, у него почти нет свободного времени из-за концертов и встреч. Масаки, по его собственному признанию, „неправильный японец“: очень экстравертный, любит общаться с людьми и практиковать свой латышский, пишет rus.delfi.lv.
Масаки приходит на встречу в шарфе с латышским орнаментом. На запястье браслет из янтаря, на пальце — кольцо Намейса. „Этому кольцу около 70 лет, оно серебряное, и его мне подарила бабушка моей девушки-латышки. Ей очень нравится, что я учу латышский“, — объясняет он.