Ловко добывала еду и игнорировала окружающих: в парке Тондираба таллиннку ждала необычная встреча

Рыжая гостья спокойно ковырялась в траве, иногда поднимая голову, чтобы осмотреться вокруг. Многие прохожие сразу достали телефоны и начали делать фотографии и видео этой необычной встречи. Лисица, кажется, была совершенно невозмутима перед активным вниманием аудитории к ней.

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Ранее в Delfi уже писали, что в последнее время жители Таллинна стали все чаще видеть в городской среде диких животных – эксперт назвал как минимум три причины этого.

„Прежде всего, некоторые виды млекопитающих в настоящее время в изобилии водятся по всей Эстонии, и поэтому большее количество этих животных попадает в Таллинн“, - отметил Лаури. Он объяснил, что обилие диких животных в Таллинне соотносится с популяцией в целом по Эстонии. Поэтому, например, косуль, а также лисиц и серых зайцев сейчас в городе можно встретить чаще, так как их стало больше по всей стране.

Второй причиной является возросшая мобильность людей - недавние пандемии изменили поведение людей, и они стали больше двигаться на свежем воздухе, в том числе в городских зеленых зонах. В наши дни, по словам Лаури, гораздо проще сделать фотографию на смартфон и разместить ее непосредственно в социальных сетях, то есть зафиксировать какое-то событие.

Третья причина - сезонная. „Осенью некоторые дикие животные более активны. Те виды, которые готовятся к зиме, либо ищут место для спячки, либо собирают зимние запасы и пищу, чтобы накопить силы на зиму. К таким видам относятся, например, ежи, кролики, барсуки, белки“, - перечислил Клейн.