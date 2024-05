„Привет“ из могилы. Как умершие близкие могут стать цифровыми сталкерами

Исследователи этики из Кембриджского университета Томаш Холанек и Катажина Новачук-Базинска — не единственные, кто бьет тревогу. Еще в 2022 году, когда ChatGPT был новинкой для широкой публики, риски, которые несут подобные алгоритмы, обсуждались в публикации „Griefbots. A New Way of Communicating With The Dead?“.