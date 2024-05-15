Привет, малышка Саара! Первый рожденный в День Таллинна ребенок традиционно получил серебряную ложку

В этом году День Таллинна в роддоме Пельгулинна начался с рождения малышки. Ночью, в 01:27, в семье Тийи и Карла родилась девочка. Принцессу весом 2835 грамм и ростом 48 см назвали Саарой. Она стала первым ребенком, родившимся в Таллинне 15 мая 2024 года.