15.05.2024, 13:01
Привет, малышка Саара! Первый рожденный в День Таллинна ребенок традиционно получил серебряную ложку
ФОТО: | Õhtuleht
Каждый год первый ребенок, родившийся в День Таллинна, получает в подарок от города серебряную ложку.
В этом году День Таллинна в роддоме Пельгулинна начался с рождения малышки. Ночью, в 01:27, в семье Тийи и Карла родилась девочка. Принцессу весом 2835 грамм и ростом 48 см назвали Саарой. Она стала первым ребенком, родившимся в Таллинне 15 мая 2024 года.
От всей души поздравляем новоиспеченных родителей с рождением малышки!