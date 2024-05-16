Билетные агрегаторы уже не справляются: объявлен старт продаж на концерт Макса Коржа

Концерты Макса это редкое явление, в прошлом году Макс дал всего 1 концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста со своими поклонниками, как местными жителями, так и традиционно гостями со всего мира.

На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни.

На старт! Внимание! Марш! Продажи открыты: Билеты на концерт Макса Коржа можно приобрести здесь!

UPD. На многих билетных агрегаторах самые дешевые билеты закончились в первые полчаса. Piletilevi, например, лег от нагрузки. На Piletitasku сбоев не наблюдалось, можно комфортно купить.

Через сорок минут после старта продаж осталось менее 10 последних билетов за 80 евро.

Небывалый ажиотаж, люди приедут в Таллинн со всего мира - в Telegram создаются тематические чаты под концерт для поиска попутчиков, жилья и прочего.