Старт продаж прошел успешно: билеты на концерт Макса Коржа были распроданы молниеносно

Концерты Макса это редкое явление, в прошлом году Макс дал всего 1 концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста со своими поклонниками, как местными жителями, так и традиционно гостями со всего мира.

На концерте в Таллинне Макс исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни.

На старт! Внимание! Марш! Продажи открыты: Билеты на концерт Макса Коржа можно приобрести здесь!

UPD. На многих билетных агрегаторах самые дешевые билеты закончились в первые полчаса. Платформы по продаже билетов от высокой нагрузки испытывали трудности, создавались электронные очереди. Наблюдались сбои.

Piletilevi прокомментировал:

„Продажа билетов на мероприятие началась в 10.00, и Piletilevi распродал все билеты, переданные организатором, в течение первых 3 минут. Спрос превышал предложение, поэтому для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов была запущена система управления очередью“

Через сорок минут после старта продаж осталось менее 10 последних билетов на разных билетных агрегаторах.

Небывалый ажиотаж, люди приедут в Таллинн со всего мира - в Telegram создаются тематические чаты под концерт для поиска попутчиков, жилья и прочего.