Таллиннский зоопарк собирает для выставки фотографии, сделанные посетителями в 1939-1999 годах

„Пожалуй, нет такой семьи, которая хотя бы раз не посетила Таллиннский зоопарк, и у каждого из них осталось множество приятных воспоминаний о посещении, запечатленных на фотографиях. В этом году зоопарк празднует свое 85-летие. И по случаю памятной даты мы хотим оглянуться назад и собрать фотографии, наполненные прекрасными воспоминаниями. Мы организуем постоянную выставку из собранных снимков“, - говорится в пресс-релизе Таллиннского зоопарка.

Требуются фотографии, сделанные в Таллиннском зоопарке в 1939-1999 годах.

„Здорово, если посетители захотят поделиться историями, воспоминаниями с того дня, когда были сделаны фотографии“, - отмечается в пресс-релизе.

Присылать можно цифровые копии оригинального снимка, в том числе сделанные при помощи телефона. Зоопарк просит указать по возможности имя автора или владельца фотографии и приблизительную дату, когда она была сделана. При желании зоопарку (Эхитаяте теэ, 15) можно отправить оригинальные фотографии, чтобы с них сняли копии.

Снимки можно отправить через страницу зоопарка. Сбор фотографий продлится до 10 июня 2024 года.