Поздравляем! Бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко стала мамой(1)
Бывшая старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко стала мамой замечательного мальчика. „Да, теперь, действительно, можно поздравить. Несколько недель назад родила сына“, - поделилась с журналистом Bublik Юлианна.
Редакции давно было известно о том, что Юлианна ждет ребенка, ведь она и на последних сроках беременности продолжала активно уаствовать в политической жизни страны, однако молодая мать попросила подождать с публикацией деликатной новости.
Теперь, когда все прошло успешно, и сын появился на свет, мы от души поздравляем семью с пополнением!
Напомним, что согласно распоряжению мэра Таллинна Евгения Осиновского, с 14 апреля в связи с истечением срока службы были освобождены от своих должностей старейшины городских районов, в их числе и Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ. С 15 апреля временными руководителями районных управ назначены административные секретари этих управ.
До ухода в официальный декрет с должности старейшины Юлианне не хватило буквально пары дней.