Поздравляем! Бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко стала мамой

Редакции давно было известно о том, что Юлианна ждет ребенка, ведь она и на последних сроках беременности продолжала активно уаствовать в политической жизни страны, однако молодая мать попросила подождать с публикацией деликатной новости.

Теперь, когда все прошло успешно, и сын появился на свет, мы от души поздравляем семью с пополнением!

Напомним, что согласно распоряжению мэра Таллинна Евгения Осиновского, с 14 апреля в связи с истечением срока службы были освобождены от своих должностей старейшины городских районов, в их числе и Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ. С 15 апреля временными руководителями районных управ назначены административные секретари этих управ.

До ухода в официальный декрет с должности старейшины Юлианне не хватило буквально пары дней.