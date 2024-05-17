„Нет планов на будущее“: Елена Зеленская рассказала, как война изменила жизнь ее детей

Елена Зеленская, которая призналась, что никогда не мечтала быть женой президента, сожалеет о потерянных годах детства своих детей и всех украинцев. По ее словам, Александра сейчас сконцентрирована только на учебе, но у нее нет никаких планов на будущее. Зато сын Зеленских уже определился, кем хочет стать в будущем.

„Повседневные дела моей дочери связаны с учебой, но у нее нет никаких планов на будущее. Это печально для меня, как для матери. Сын знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он также может рассчитать их скорость. Хотелось бы, чтобы мой сын интересовался музыкой, искусством, спортом, а не мечтал служить в армии или авиации“, - поделилась первая леди интервью для Yle.

Как рассказала Зеленская, сейчас она редко может почувствовать „нормальную жизнь“. Каждый раз к реальности ее и детей возвращает сигнал воздушной тревоги, во время которой, они прячутся в подвале:

Когда я помогаю сыну с домашним заданием или ухаживаю за нашими домашними животными. Но когда включается сирена воздушной тревоги, мы возвращаемся к реальности. Утром я собираю детей в школу и мы продолжаем жить, но давление войны всегда присутствует. Жизнь не является нормальной.