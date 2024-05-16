Уходит эпоха: перестала существовать популярная русскоязычная радиостанция DFM

Радиостанция проработала около 20 лет. Как стало известно, никого из команды не сократили - сотрудников перевели на „Народное радио“.

Еще год назад в интервью rus.err.ee Ристо Розиманнус, исполнительный директор Duo Media Networks, рассказал: „Мы реструктурируем наши радиостанции и пересматриваем расходы, в связи с этим меняется и штат“

В состав Duo Media Networks OÜ входят семнадцать телеканалов и уже пять радиостанций. Флагманом компании является Kanal 2 - один из старейших частных телеканалов Эстонии.