Выставка кошек World Cat Show, которая состоится в центре Т1 в выходные, соберет около 200 породистых кошек
18 и 19 мая в центре Т1 пройдет выставка кошек WCF World Cat Show Tallinn. Ожидается, что на выставке будут представлены около 200 породистых кошек, которых будут оценивать международные судьи. Для посетителей вход бесплатный.
Среди разводимых как в Эстонии, так и за рубежом пород будут представлены британская длинно- и короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная, норвежская лесная кошка, сфинкс, меконгский и курильский бобтейл и другие. На выставке будет присутствовать лучшая в мире кошка британской породы согласно рейтингу WCF.
Животных оценивают международные судьи Эдуард Боррас (Испания), Вальтер Баральди (Италия), Михаэль Грюн (Германия), Елена Лаврентьева и Айя Нуке (обе из Латвии), а также Надежда Терво и Наталья Рожкова (обе из Эстонии). В субботу и воскресенье победители определятся в проводимых в течение дня рингах, а также в финальном вечернем ринге, где будут выбраны лучшие кошки в разных категориях и определен общий рейтинг. Помимо внешнего вида, судьи оценивают характер животного, его поведение и то, как оно покажет себя на выставке.
Организаторы просят посетителей не беспокоить кошек и не трогать их без разрешения владельцев.
Выставка кошек состоится в выходящей на центр города части второго этажа Т1. Оба дня выставка пройдет с 11:00 до 17:00. Страница мероприятия в Facebook находится здесь.