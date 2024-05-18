Выставка кошек World Cat Show, которая состоится в центре Т1 в выходные, соберет около 200 породистых кошек

Среди разводимых как в Эстонии, так и за рубежом пород будут представлены британская длинно- и короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная, норвежская лесная кошка, сфинкс, меконгский и курильский бобтейл и другие. На выставке будет присутствовать лучшая в мире кошка британской породы согласно рейтингу WCF.

Животных оценивают международные судьи Эдуард Боррас (Испания), Вальтер Баральди (Италия), Михаэль Грюн (Германия), Елена Лаврентьева и Айя Нуке (обе из Латвии), а также Надежда Терво и Наталья Рожкова (обе из Эстонии). В субботу и воскресенье победители определятся в проводимых в течение дня рингах, а также в финальном вечернем ринге, где будут выбраны лучшие кошки в разных категориях и определен общий рейтинг. Помимо внешнего вида, судьи оценивают характер животного, его поведение и то, как оно покажет себя на выставке.

Организаторы просят посетителей не беспокоить кошек и не трогать их без разрешения владельцев.

Выставка кошек состоится в выходящей на центр города части второго этажа Т1. Оба дня выставка пройдет с 11:00 до 17:00. Страница мероприятия в Facebook находится здесь .