Следим онлайн: эстонский альпинист Каспар Эвальд сегодня ночью начнет покорение вершины Эвереста

Каспар объявил, что сегодня ночью его команда покинет базовый лагерь и начнет восхождение на вершину Эвереста. „Если здоровье выдержит, погода позволит и нам повезет, то по планам мы должны быть на крыше мира рано утром 21 мая, около 7-8 часов утра“, - полон надежд Каспар.

Испытание начнется с длительного подъема из базового лагеря непосредственно во 2-й промежуточный лагерь (6400 м), где альпинисты возьмут день на отдых, а затем отправятся в следующий, 3-й промежуточный лагерь (7300 м). С этого момента будет использован дополнительный кислород, и на следующий же начнется путь в 4-й промежуточный лагерь (7950м).

„К этому моменту мы практически достигнем отметки 8 тысяч метров, где начинается зона смерти. Около полудня мы должны достичь четвертого промежуточного лагеря, или вершинного лагеря. Там мы будем восстанавливаться и восполнять свои энергетические запасы. Проверим и собирем альпинистское снаряжение и будем ждать вечерних часов, чтобы начать финальное восхождение на вершину Эвереста, то есть на высотру 8848,86 метра. Подъем запланирован на 19-20 вечера“, - описал предстоящий путь Каспар.

Восхождение продлится всю ночь до раннего утра и может занять примерно 10-12 часов, в зависимости от условий и самочувствия. Если все пойдет хорошо, согласно этому расчету, пик будет достигнут утром 21 мая между 6 и 8 часами.

„Я чувствую себя готовым, и, не стану скрывать, – я волнуюсь и нервничаю. То, что предстоит, будет непростым. Следующие 6 дней покажут, повезет ли мне дотронуться до крыши мира и воплотить в жизнь одну из самых больших мечтаний и целей моей жизни. Спасибо всем спонсорам и сторонникам за то, что помогли мне зайти так далеко. Благодарю своих близких, родных, друзей и просто знакомых за поддержку меня и моей цели. 5 лет работы и этот момент настал. Путешествие к вершине начинается!“ сказал Каспар Эвальд перед самым трудным испытанием в своей жизни.