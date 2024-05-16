Следим онлайн: эстонский альпинист Каспар Эвальд сегодня ночью начнет покорение вершины Эвереста
После месяца подготовки и адаптации в базовом лагере Эвереста эстонский альпинист Каспар Эевальд сегодня приступит к самому сложному и продолжительному восхождению экспедиции – начинается покорение высочайшей вершины мира.
Каспар объявил, что сегодня ночью его команда покинет базовый лагерь и начнет восхождение на вершину Эвереста. „Если здоровье выдержит, погода позволит и нам повезет, то по планам мы должны быть на крыше мира рано утром 21 мая, около 7-8 часов утра“, - полон надежд Каспар.
Испытание начнется с длительного подъема из базового лагеря непосредственно во 2-й промежуточный лагерь (6400 м), где альпинисты возьмут день на отдых, а затем отправятся в следующий, 3-й промежуточный лагерь (7300 м). С этого момента будет использован дополнительный кислород, и на следующий же начнется путь в 4-й промежуточный лагерь (7950м).
„К этому моменту мы практически достигнем отметки 8 тысяч метров, где начинается зона смерти. Около полудня мы должны достичь четвертого промежуточного лагеря, или вершинного лагеря. Там мы будем восстанавливаться и восполнять свои энергетические запасы. Проверим и собирем альпинистское снаряжение и будем ждать вечерних часов, чтобы начать финальное восхождение на вершину Эвереста, то есть на высотру 8848,86 метра. Подъем запланирован на 19-20 вечера“, - описал предстоящий путь Каспар.
Восхождение продлится всю ночь до раннего утра и может занять примерно 10-12 часов, в зависимости от условий и самочувствия. Если все пойдет хорошо, согласно этому расчету, пик будет достигнут утром 21 мая между 6 и 8 часами.
„Я чувствую себя готовым, и, не стану скрывать, – я волнуюсь и нервничаю. То, что предстоит, будет непростым. Следующие 6 дней покажут, повезет ли мне дотронуться до крыши мира и воплотить в жизнь одну из самых больших мечтаний и целей моей жизни. Спасибо всем спонсорам и сторонникам за то, что помогли мне зайти так далеко. Благодарю своих близких, родных, друзей и просто знакомых за поддержку меня и моей цели. 5 лет работы и этот момент настал. Путешествие к вершине начинается!“ сказал Каспар Эвальд перед самым трудным испытанием в своей жизни.
Экспедиция Каспара на вершину Эвереста поддерживается проектом Fenix Adventure, который помогает спортсменам-экстремалам максимально безопасно реализовать свои мечты. По словам Марье Браунбрюк, руководителя по маркетингу Fenix Casino, безопасность и умение рационально оценивать свои силы являются решающими факторами успеха в любом экстремальном испытании.
„Каспару пришлось столкнуться с несколькими неудачами во время экспедиции на Эверест, как по состоянию здоровья, так и по погодным условиям, но он сумел сохранить спокойствие и брал на себя чрезмерный риск. Он умеет терпеливо ждать подходящего момента и на 100% ориентирован на результат. Держим кулаки, чтобы еще пять бессонных ночей и – придет долгожданное спутниковое сообщение с вершины Эвереста о том, что Каспар осуществил свою мечту!“ - сказала Марье Браунбрюк.
Экспедиция пока складывалась для Каспара и его команды нелегко – эстонского альпиниста мучили ряд проблем со здоровьем, погодные условия оказались суровее, чем ожидалось, а восхождение на вершину было отложено из-за ураганного ветра. Четыре дня назад на горе в зоне смерти, то есть на высоте 8000 метров, пропали двое монгольских альпинистов, которые пытались покорить вершину без дополнительного кислорода и без помощи шерп. Мужчины до сих пор не вернулись в вершинный лагерь, и надежда найти их живыми на такой высоте после 48 часов исчезновения минимальна.
Местоположение Каспара в реальном времени можно отслеживать ЗДЕСЬ.