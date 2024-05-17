„Почти два дня не спали“: топовые бармены Эстонии дали совет, как правильно пить

„World Class — это самый важный конкурс для барменов, и с каждым годом конкуренция становится все жестче. Улучшаются как коктейли, так и навыки выступления и рассказа барменов“, — сказала судья World Class Балтики Дженна Ба. Она отметила, что бармены приходят на конкурс не только для того, чтобы блеснуть и показать, что они лучшие, но им действительно важно то, как они могут овладеть публикой и заворажить своей магией. „Культура коктейлей взрывообразно растет по всему миру, особенно в Балтийском регионе“, — добавила судья.

На финале World Class Baltic участникам предстояло приготовить и представить судьям коктейль в четырех подэтапах, по сумме баллов которых титул лучшего бармена Балтики 2024 года завоевала Грета Скамароцюте из Литвы. Победительница отправится представлять весь регион на глобальном финале Diageo World Class, который пройдет в сентябре в Шанхае, Китай.



Желаем Грете удачи на конкурсе в Шанхае, но поговорить мы решили все-таки с нашими барменами.

Владислав Максименко – бармен в Sigmund Freud. Именно ему не хватило балла, чтобы сравняться с победительницей World Class Baltic. Безусловно, его это расстроило, и это было очевидно, но держался он достойно. На вопрос планирует ли он еще участвовать в этом конкурсе, ответил однозначно – да: „Конечно. Это как зачетная работа в университете – пока не сдашь, диплом не получишь“

Что рассказывает о профессии Владислав – смотри в коротком интервью!

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Даниил Диденко – бармен Babylon, в финале World Class Baltic стал победителем этапа Johnnie Walker. Мы поговорили о мифах среди профессии, а также о популярных напитках в Эстонии: „Могу сказать, какой алкоголь сейчас наиболее пользуется популярностью: все же это джин. Эстонии очень привычны напитки на джине, а также игристые вина“