„Почти два дня не спали“: топовые бармены Эстонии дали совет, как правильно пить(4)
14–15 мая в Таллине на финальном конкурсе Diageo World Class, который считается Олимпийскими играми для барменов, титул лучшего бармена Балтики завоевала литовская барменша Грета Скамароцюте. В сентябре она отправится представлять весь Балтийский регион на мировом финале в Шанхае. Однако, в топ-5 лучших барменов вошли три эстонца – до победы бармену из Sigmund Freud не хватило одного балла!
„World Class — это самый важный конкурс для барменов, и с каждым годом конкуренция становится все жестче. Улучшаются как коктейли, так и навыки выступления и рассказа барменов“, — сказала судья World Class Балтики Дженна Ба. Она отметила, что бармены приходят на конкурс не только для того, чтобы блеснуть и показать, что они лучшие, но им действительно важно то, как они могут овладеть публикой и заворажить своей магией. „Культура коктейлей взрывообразно растет по всему миру, особенно в Балтийском регионе“, — добавила судья.
На финале World Class Baltic участникам предстояло приготовить и представить судьям коктейль в четырех подэтапах, по сумме баллов которых титул лучшего бармена Балтики 2024 года завоевала Грета Скамароцюте из Литвы. Победительница отправится представлять весь регион на глобальном финале Diageo World Class, который пройдет в сентябре в Шанхае, Китай.
Желаем Грете удачи на конкурсе в Шанхае, но поговорить мы решили все-таки с нашими барменами.
Владислав Максименко – бармен в Sigmund Freud. Именно ему не хватило балла, чтобы сравняться с победительницей World Class Baltic. Безусловно, его это расстроило, и это было очевидно, но держался он достойно. На вопрос планирует ли он еще участвовать в этом конкурсе, ответил однозначно – да: „Конечно. Это как зачетная работа в университете – пока не сдашь, диплом не получишь“
Что рассказывает о профессии Владислав – смотри в коротком интервью!
Даниил Диденко – бармен Babylon, в финале World Class Baltic стал победителем этапа Johnnie Walker. Мы поговорили о мифах среди профессии, а также о популярных напитках в Эстонии: „Могу сказать, какой алкоголь сейчас наиболее пользуется популярностью: все же это джин. Эстонии очень привычны напитки на джине, а также игристые вина“
На вопрос, который особенно будоражит ума отдыхающих – можно ли в течение вечера понижать градус напитков, Даниил ответил однозначно, дав ценный совет: „Все можно, но каждому скажу, пожалуйста, пейте воду! Это очень важно! Один напиток алкогольный приравнивается к одному стакану воды. Это правило, оно золотое и оно работает всегда!“