ГАЛЕРЕЯ | Звездный парад: ресторан Osteria il Cru открыл летний сезон грандиозной вечеринкой!
В четверг, 16 мая, ресторан Osteria il Cru открыл свою летнюю террасу и пригласил гостей насладиться вкусной едой. На мероприятии собрался настоящий столичный бомонд. Посмотрите в галерее, кто из местных знаменитостей посетил вечеринку по случаю открытия летнего сезона в ресторане!
Ужин из шести блюд для гостей приготовил сам победитель конкурса Masterchef Estonia Ивари Вокк, который также является новым шеф-поваром Osteria il Cru. Изначально планировалось, что ужин будет состоять из трех блюд с вином, но Ивари не смог устоять и предложил гостям фирменное меню из шести блюд.
С завтрашнего дня все посетители смогут попробовать новое меню и прочувствовать на себе вкусы Италии.
На торжественном открытии присутствовали эстонские звезды - Элина Борн, Кармен Педару, Саския Алусалу, Маллукас, Элиза Колк, Марьен Высуялг, Индрек Вахеоя, Эева Эссе-Сыырумаа, Анита Сибул и многие другие.