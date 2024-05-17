ГАЛЕРЕЯ | Звездный парад: ресторан Osteria il Cru открыл летний сезон грандиозной вечеринкой!

Ужин из шести блюд для гостей приготовил сам победитель конкурса Masterchef Estonia Ивари Вокк, который также является новым шеф-поваром Osteria il Cru. Изначально планировалось, что ужин будет состоять из трех блюд с вином, но Ивари не смог устоять и предложил гостям фирменное меню из шести блюд.