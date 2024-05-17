Золотые унитазы? Жители возмущены: в Латвии построили туалет за 70 тысяч евро

Новый туалет находится рядом с фермерским рынком на улице Ригас и является бесплатным. Первые посетители остались довольны, но были шокированы, узнав о стоимости постройки. „Что тут такого? Смотрите: унитаз, раковина и стены! Видимо, все это сделано из золота“, — говорит Павел из Екабпилса.

Екабпилсское самоуправление подчеркивает, что в окончательную цену входит не только само здание туалета, но и проект строительства, инженерные коммуникации, фундамент и другие элементы. Изготовленное на заказ компанией SIA Scan Plast Latvia LSEZ контейнерное здание обошлось в 27,7 тысяч евро, а более 44 тысяч евро ушло на строительный проект: геодезические работы, межевание, документацию, строительство водопроводного и канализационного колодца и подводящей линии, подключение к электричеству, асфальтирование и фундамент здания. Эти работы выполнила компания SIA Jēkabpils pakalpojumi.

Сандра Гогуле, представитель Екабпилсской краевой думы, отметила: „К сожалению, стоимость строительства пристройки для инженерных коммуникаций является одной из самых дорогих, так как местоположение здания было сложным. Мы искали самые дешевые варианты, где можно построить эти коммуникации ближе всего. Это общественная среда, где, к сожалению, объекты соприкасаются с частными владениями, поэтому было много согласований. Здесь мы смогли получить разрешение и построить туалет для торговцев, которые работают на рынке“.

Фермерский рынок на Рижской улице недавно был расширен за счет четырех современных торговых прилавков. Туалет был построен в рамках того же проекта. Большая часть расходов была профинансирована европейской программой. Торговцы рады появлению туалета, поскольку раньше они были вынуждены пользоваться неудобным переносным туалетом.