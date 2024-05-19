Элтон Джон: "Я коллекционирую фотографии, но свои — ненавижу“
На экспозиции Fragile Beauty, которая открывается в субботу в Музее Виктории и Альберта, представлено более 300 снимков 140 с лишним фотографов. Выставка охватывает период с 1950-х годов до наших дней и включает портреты джазовых музыкантов Майлза Дэвиса и Чета Бейкера, а также актрисы Мэрилин Монро, пишет BBC.
Но на выставке почти нет снимков Элтона Джона, который владеет коллекцией вместе с супругом Дэвидом Фернишем.
„Я бы никогда не повесил себя на стену, нет уж, спасибо“, — говорит музыкант.
„Это необычно, что я коллекционирую фотографии, потому что сам не люблю, когда меня фотографируют, — говорит 77-летний певец. — Я нахожу это очень болезненным“.
„Парадокс человека, который ценит фотографию и обладает утонченным взглядом, но при этом не выносит, когда его фотографируют, мне не чужд, — смеется Ферниш. — Я думаю, что Элтону удается сохранять рассудок благодаря способности разделить то, что он делает на сцене как исполнитель, и то, кем он является в повседневной жизни“.
В 2016 году Джон и Ферниш уже выставляли свою коллекцию в галерее Tate Modern — она охватывала период с 1920 по 1950 год.
„Мы собирали эти фотографии на протяжении многих лет, и о некоторых из них я даже забыл, потому что вы покупаете фотографии — и сразу же отправляете их на хранение“, — сказал он.
По словам Элтона Джона, в коллекции также есть „много боли и горя“ — в фотографиях, сделанных во время событий 11 сентября 2001 года в США, пишет BBC.
„Я впервые показываю наши фотографии 11 сентября, — говорит он. — Каждый раз, когда мы их достаем, мы думаем, можно ли их показывать“.
Из двух тысяч снимков, которыми владеет пара, в V&A выставляется только четыре.
„Фото человека, падающего из Всемирного торгового центра, — одно из самых красивых, которые я когда-либо видел, и в то же время одно из самых трагических. […] Иногда в трагических образах, будь то картины или фотографии, есть много красоты. Вот почему выставка называется „Хрупкая красота“, потому что красота есть во всем“.
В коллекцию также вошли фотографии штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Элтон Джон говорит, что для него было важно сохранить память об исторических событиях.
„Мы живем в эпоху, когда люди, кажется, хотят переписать историю и отрицают правду, — добавляет Ферниш. — Я думаю, что когда все запечатлено на фото, это уже не изменить. Это действительно фиксирует время“.
Две фотографии Элтона Джона все же попали на выставку, пишет BBC.
Одна из них — фото певца, снятое Дэвидом Лашапелем в 1991 году, — на нем Джон изображен с яичницей вместо глаз.
"Это произошло совершенно спонтанно. Дэвид фотографировал Элтона, а яичница была просто реквизитом на столе, — говорит Ферниш. — Элтон взял эти яйца и положил их под очки. А Дэвид снял это“.