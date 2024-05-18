Spotify „заморозил“ песню Литвы для „Евровидения“ - и никто не знает почему(2)
Песня Luktelk литовца Сильвестра Белта, с котрой он выступал на „Евровидении“, по неизвестной причине стала недоступна на музыкальной потоковой платформе Spotify, сообщает сайт национальной вещательной организации Литвы LRT.lt.
Недоступность песни слушатели заметили 15 мая, что удивило самого певца, который заявил в социальных сетях, что не понимает, что произошло.
Композиция Luktelk благодаря „Евровидению“ попала в список самых быстро набирающих популярность песен в мире, но пока доступ к ней так и не восстановлен.
Музыкальный продюсер и глава компании OpenPlay Линас Строкис сказал LRT.lt, что ситуация странная: „Мы не паникуем, а пытаемся выяснить, что произошло. Мы обратились к Spotify по всем возможным каналам. Мы ждем ответа, на это нужно время, компания огромная. Проблема в том, что Spotify быстро и эффективно общается только с крупнейшими звукозаписывающими лейблами мира, а песня Сильвестра Белта не была выпущена ни одним из них“. По его словам, певец и его агенты не были напрямую проинформированы о том, что трек был заблокирован на Spotify.
„Запись песни не была удалена, просто сейчас она недоступна для потокового вещания. Кроме того, песня продолжает звучать на других онлайн-платформах. Мы не знаем причин, по которым Spotify сделал это. Их может быть много. Например, когда у песни внезапный всплеск слушателей, а она не выпущена крупным лейблом, у кого-то могут возникнуть подозрения, что это ошибка. Надеюсь, все прояснится“, - сказал Строкис.
По его словам, за последние несколько дней Luktelk действительно вызвала большой интерес у слушателей по всему миру: „Ее слушали около 800 000 раз в день“.