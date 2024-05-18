Spotify „заморозил“ песню Литвы для „Евровидения“ - и никто не знает почему

Недоступность песни слушатели заметили 15 мая, что удивило самого певца, который заявил в социальных сетях, что не понимает, что произошло.

Композиция Luktelk благодаря „Евровидению“ попала в список самых быстро набирающих популярность песен в мире, но пока доступ к ней так и не восстановлен.

Музыкальный продюсер и глава компании OpenPlay Линас Строкис сказал LRT.lt, что ситуация странная: „Мы не паникуем, а пытаемся выяснить, что произошло. Мы обратились к Spotify по всем возможным каналам. Мы ждем ответа, на это нужно время, компания огромная. Проблема в том, что Spotify быстро и эффективно общается только с крупнейшими звукозаписывающими лейблами мира, а песня Сильвестра Белта не была выпущена ни одним из них“. По его словам, певец и его агенты не были напрямую проинформированы о том, что трек был заблокирован на Spotify.

„Запись песни не была удалена, просто сейчас она недоступна для потокового вещания. Кроме того, песня продолжает звучать на других онлайн-платформах. Мы не знаем причин, по которым Spotify сделал это. Их может быть много. Например, когда у песни внезапный всплеск слушателей, а она не выпущена крупным лейблом, у кого-то могут возникнуть подозрения, что это ошибка. Надеюсь, все прояснится“, - сказал Строкис.

По его словам, за последние несколько дней Luktelk действительно вызвала большой интерес у слушателей по всему миру: „Ее слушали около 800 000 раз в день“.