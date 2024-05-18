Знаменитое шоу Victoria’s Secret возвращается на подиум(3)
15 мая компания Victoria’s Secret подтвердила, что в этом году она проведет свое модное шоу. В последний раз бренд проводил подиумное шоу в привычном формате с телетрансляцией в 2018 году, а в сентябре прошлого года Victoria’s Secret транслировала показ в виде документального фильма Victoria’s Secret: The Tour ’23 на стриминговой площадке Prime Video.
На своем сайте компания уточняет, что возвращение подиумного шоу произошло после комментариев поклонников, и намекает, чего стоит ожидать от мероприятия. Дата пока не называется.
„Мы прочитали комментарии и услышали вас. Victoria’s Secret Fashion Show возвращается, и возвращение будет отражать то, кем мы являемся сегодня, - говорится в сообщении бренда. - Плюс все, что вы знаете и любите - гламур, подиум, крылья, музыка и многое другое! Следите за новостями“.
Отмена показа 2019 года, который ранее подвергался критике за обвинения в культурной апроприации, скорее всего, предполагает Independent, была связана со снижением зрительской аудитории. Модное шоу Victoria’s Secret 2018 года собрало всего 3,3 млн зрителей, по сравнению с 9,7 млн зрителей в 2013 году.
Однако бренд и его модное шоу были объектом пристального внимания на протяжении многих лет. В 2020 году бывший руководитель отдела маркетинга компании Эд Разек был обвинен в неподобающем поведении с моделями. Многолетний председатель совета директоров бренда, Лесли Векснер, также покинул свой пост в феврале 2020 года после того, как подвергся тщательной проверке его связей с секс-преступником Джеффри Эпштейном.
В ноябре 2018 года Робин Лоули, которая стала первой моделью plus-size на обложке Sports Illustrated, также призвала бойкотировать модный показ. Она создала онлайн-петицию с призывом к Victoria’s Secret быть более инклюзивной, утверждая, что бренд нижнего белья „доминировал в этом пространстве почти 20 лет, говоря женщинам, что существует только один вид красивого тела“.
„Пока Victoria’s Secret не возьмет на себя обязательство представлять на сцене ВСЕХ женщин, я призываю к полному бойкоту Victoria’s Secret Fashion Show в этом году, - написала она в социальных сетях. - Пора Victoria’s Secret признать покупательскую способность и влияние женщин всех возрастов, форм, размеров и этнических групп“.
В 2021 году компания объявила о предстоящем ребрендинге, после того как ее раскритиковали за пропаганду нереалистичного образа тела и неинклюзивную культуру, а также обвинили в неспособности защитить своих моделей от сексуальных домогательств.
В рамках ребрендинга Victoria’s Secret в 2023 году выпустила коллекцию The Icon by Victoria’s Secret, в которую вошли модели из легендарного списка „ангелов“ бренда, а также несколько новых лиц. В нее вошли модели Адут Акеч и Палома Эльзессер, которые снялись в новой кампании, а также журналистка Аманда де Кадене, спортсменка Айлин Гу, профессиональная футболистка Меган Рапиноэ, актриса Приянка Чопра Джонс и модель Валентина Сампайо.
В 2021 году Victoria’s Secret избавилась от „ангелов“, заменив их на The VS Collective - группу семи успешных женщин. В состав „ангелов“ входили самые известные и востребованные модели того времени: Тайра Бэнкс, Рози Хантингтон-Уайтли, Шанель Иман, Хайди Клум, Лили Олдридж и другие.