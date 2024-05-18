Знаменитое шоу Victoria’s Secret возвращается на подиум

На своем сайте компания уточняет, что возвращение подиумного шоу произошло после комментариев поклонников, и намекает, чего стоит ожидать от мероприятия. Дата пока не называется.

„Мы прочитали комментарии и услышали вас. Victoria’s Secret Fashion Show возвращается, и возвращение будет отражать то, кем мы являемся сегодня, - говорится в сообщении бренда. - Плюс все, что вы знаете и любите - гламур, подиум, крылья, музыка и многое другое! Следите за новостями“.

Отмена показа 2019 года, который ранее подвергался критике за обвинения в культурной апроприации, скорее всего, предполагает Independent, была связана со снижением зрительской аудитории. Модное шоу Victoria’s Secret 2018 года собрало всего 3,3 млн зрителей, по сравнению с 9,7 млн зрителей в 2013 году.

Однако бренд и его модное шоу были объектом пристального внимания на протяжении многих лет. В 2020 году бывший руководитель отдела маркетинга компании Эд Разек был обвинен в неподобающем поведении с моделями. Многолетний председатель совета директоров бренда, Лесли Векснер, также покинул свой пост в феврале 2020 года после того, как подвергся тщательной проверке его связей с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

В ноябре 2018 года Робин Лоули, которая стала первой моделью plus-size на обложке Sports Illustrated, также призвала бойкотировать модный показ. Она создала онлайн-петицию с призывом к Victoria’s Secret быть более инклюзивной, утверждая, что бренд нижнего белья „доминировал в этом пространстве почти 20 лет, говоря женщинам, что существует только один вид красивого тела“.

„Пока Victoria’s Secret не возьмет на себя обязательство представлять на сцене ВСЕХ женщин, я призываю к полному бойкоту Victoria’s Secret Fashion Show в этом году, - написала она в социальных сетях. - Пора Victoria’s Secret признать покупательскую способность и влияние женщин всех возрастов, форм, размеров и этнических групп“.