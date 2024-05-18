ФОТО | Успейте увидеть! В Таллиннском ботаническом саду представлены сотни сенполий

„Мы проводим выставки сенполий в сотрудничестве с частными коллекционерами уже семь лет, причем интерес к этим нежным растениям растет с каждым годом. Хотя сенполии не так известны, как розы или орхидеи, они столь же очаровательны и многогранны“, отметил Урмас Лаансоо, куратор выставки и ботаник Таллиннского ботанического сада. „Поскольку существует огромное количество разнообразных сортов сенполий, каждый посетитель непременно сможет выбрать интересный вариант для украшения своего жилья“, считает Лаансоо.

Во время выставки продаются редкие сорта сенполий и укорененные черенки. На месте можно получить консультацию по выращиванию геснериевых. Жюри выберет самое красивое растение выставки.

К роду сенполия (лат. Saintpaulia) семейства геснериевых (лат. Gesneriaceae), по последним данным, относится 20 видов, произрастающих в Восточной Африке. В природе сенполии растут в Танзании в горах Усамбара, а также в южной скалистой части Кении и в прибрежных лесах на поросших мхом камнях. Впервые сенполия была описана в 1893 году. Обилие сортов сенполий невероятно велико – в общей сложности выведено свыше 2 000 сортов. Известно о простых, махровых, звездчатых, бороздчатых сортах, а также сортах с зеленой окраской лепестков. Наиболее редки сенполии с цветками серой или желтой окраски.

В год по всему миру продается несколько миллионов сенполий общей стоимостью более 25 миллионов долларов США. Научное название род получил в честь барона Вальтера фон Сен-Поля (1860–1910), открывшего растение в естественной среде обитания в Танзании. На выставке представлены 250 сортов сенполий, стрептокарпусов и других геснериевых, таких как петрокосмея (Petrocosmea), синнингия (Sinningia), кодонанта (Codonanthe), ахименес (Achimenes), эсхинантус (Aeschynanthus), хирита (Chirita) и другие.

С 1 мая Таллиннский ботанический сад открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Пальмовый дом открыт с 11:00 до 19:00.