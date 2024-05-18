"Я увидела свое лицо“. Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае

Некоторое время назад она обнаружила, что ее лицо было использовано во множестве роликов в китайских социальных сетях. Это было сделано при помощи доступных в онлайне инструментов, генерирующих видео при помощи искусственного интеллекта.

„Я увидела свое лицо, услышала свой голос. Но для меня все это было крайне мерзко, потому что в мои уста вложили слова, которых я никогда не говорила“, — рассказала Ольга в интервью Би-би-си.

На аккаунтах, которые публиковали такие видео, девушке давали разные имена — ее называли то Софией, то Наташей, то Эйприл, то Стейси. Все эти персонажи говорили на севернокитайском языке (или мандаринском), который Ольга совершенно не знает. Но самое главное — все они якобы были россиянками, хвалили российско-китайскую дружбу или рекламировали российские товары.

„Я поняла, что в примерно 90% этих видео шла речь о Китае и России, о дружбе между этими двумя странами, о том, что им нужно быть надежными союзниками. И еще там рекламировали пищевые продукты“, — говорит Ольга.

Один из самых популярных аккаунтов назывался „Импортная еда от Наташи“: на него подписано более 300 тыс. пользователей. В числе прочего ведущая канала „Наташа“ говорит примерно следующее: „Россия — это лучшая страна в мире. Грустно, что другие страны отворачиваются от России. Российские женщины хотят приехать в Китай“. А затем начинает рекламировать российские сладости.

Для Ольги это было особенно оскорбительно, поскольку ее семья живет в Украине — и она всячески поддерживает свою страну, противостоящую полномасштабному вторжению российских войск.

Как такое стало возможным?

Говорящие по-китайски „клоны“ Ольги начали появляться в 2023 году, вскоре после того, как украинка создала свой канал в YouTube (она обновляла его не очень часто). Примерно через месяц после появления канала ей начали писать различные люди, которые говорили, что увидели ее в китайских социальных сетях.