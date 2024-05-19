Яйцо - это не яйцо, а асфальт - это не просто асфальт: что это за странные плакаты, развешанные по всей Эстонии?

Живя в городах, мы часто забываем, что являемся частью природы, и что природа - это не что-то отдельное, куда можно „поехать“. Однако в царстве стекла и бетона биоразнообразие, как правило, занимает последнее место в наших мыслях, хотя именно оно является основой всего нашего благополучия.

„Биоразнообразие окружает нас повсюду“, - говорит Леннарт Леннук, зоолог и заведующий отделом коллекций Эстонского музея природы. „Важно замечать его и видеть красоту даже в некошенном газоне“.

Кампания привлекает внимание к тому, что такие повседневные объекты, как мох, лягушки, деревья и почва, являются частью нашей среды обитания и что их уничтожение может иметь более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд. „Мы хотим побудить людей обращать внимание на окружающее нас биоразнообразие“, - говорит Хейди Йыкс, директор Эстонского музея природы. „Богатая городская природа важна не только для нашего физического, но и для психического здоровья.

В чайной ложке почвы больше жизни, чем людей на земле - почва - это среда обитания! И когда почва перестает быть плодородной, это уже не почва, а грунт. Поселения людей были образованы на плодородной почве, и неизбежно урбанизация означает, что мы все больше и больше покрываем плодородную почву асфальтом. Почти 70 процентов Таллинна покрыто асфальтом и бетоном, которые обеспечивают рабочие места, деньги и быструю жизнь, но при этом уничтожают природу и биоразнообразие.