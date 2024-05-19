Яйцо - это не яйцо, а асфальт - это не просто асфальт: что это за странные плакаты, развешанные по всей Эстонии?(7)
По всей Эстонии можно увидеть странные плакаты с призывами, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Изображение лягушки с надписью: „Это не лягушка“? Изображение дерева на всю страницу с текстом „Это не дерево“? Речь не идет об искажении фактов, а имеем дело с новой компанией от Эстонского музея природы, под названием „Это среда обитания“. Компания призывает ценить и открывать для себя биоразнообразие.
Живя в городах, мы часто забываем, что являемся частью природы, и что природа - это не что-то отдельное, куда можно „поехать“. Однако в царстве стекла и бетона биоразнообразие, как правило, занимает последнее место в наших мыслях, хотя именно оно является основой всего нашего благополучия.
„Биоразнообразие окружает нас повсюду“, - говорит Леннарт Леннук, зоолог и заведующий отделом коллекций Эстонского музея природы. „Важно замечать его и видеть красоту даже в некошенном газоне“.
Кампания привлекает внимание к тому, что такие повседневные объекты, как мох, лягушки, деревья и почва, являются частью нашей среды обитания и что их уничтожение может иметь более серьезные последствия, чем может показаться на первый взгляд. „Мы хотим побудить людей обращать внимание на окружающее нас биоразнообразие“, - говорит Хейди Йыкс, директор Эстонского музея природы. „Богатая городская природа важна не только для нашего физического, но и для психического здоровья.
В чайной ложке почвы больше жизни, чем людей на земле - почва - это среда обитания! И когда почва перестает быть плодородной, это уже не почва, а грунт. Поселения людей были образованы на плодородной почве, и неизбежно урбанизация означает, что мы все больше и больше покрываем плодородную почву асфальтом. Почти 70 процентов Таллинна покрыто асфальтом и бетоном, которые обеспечивают рабочие места, деньги и быструю жизнь, но при этом уничтожают природу и биоразнообразие.
Газоны, выкошенные до основания, также не являются благоприятной средой для жизни. Стрижка газонов - это устаревшая война с биоразнообразием, ведь трава - это не просто трава, она населена насекомыми, которыми, в свою очередь, питаются птицы. Кроме того, некошеные участки лучше удерживают влагу, помогая регулировать температуру в городе, как это делают деревья. По мере того как мы задумываемся об изменении климата, начинаем понимать взаимосвязи, например, насколько важная роль у деревьев в затенении городских кварталов от жары. Дерево - это не просто дерево, это среда обитания, дерево - это миллионы лет дыхания планеты.
Помимо зеленых насаждений, мы также призываем обратить внимание на маленькие водоемы“. „Мы категорически против того, чтобы осушать каждую лужицу“, говорит старший куратор и ботаник Эстонского музея природы Лооре Эрликх. „Осушение приводит к исчезновению водно-болотных угодий“. Проживающие в городе лягушки, например, также являются важными индикаторами биоразнообразия, но интенсивная деятельность человека - чрезмерная застройка, нарушение водного режима, загрязнение и осушение - приводит к неуклонному сокращению количества пригодных для жизни мест обитания и размножения.
Эстонский музей природы приглашает людей обратить внимание на биоразнообразие и поделиться своими открытиями в социальных сетях, используя для этого метку #seeonelupaik. Чтобы узнать больше о биоразнообразии и городских средах обитания, посетите выставку Эстонского музея природы „Городская природа“, которая была открыта в октябре 2024 года.
Конкурс „В жизни красота“ по выявлению богатого видами сада.
Эстонский музей природы объявляет конкурс на поиск сада с богатым видовым разнообразием, в рамках кампании, которая продлится все лето! Являетесь ли вы садоводом, который умеет ценить биоразнообразие на каждой травинке и веточке дерева, в почве и цветочном нектаре? Если да, то мы приглашаем вас принять участие в конкурсе „В жизни красота“ на выявления сада, с самым богатым биоразнообразием. В конкурсе могут принять участие владельцы садов в Таллинне или его окрестностях. Пожалуйста, присылайте фотографии ваших садов по адресу muuseum@loodusmuuseum.ee не позднее 30 июня, или фотографии на бумаге - по адресу Lai 29a, Tallinn. Не забудьте приложить сопроводительное письмо (не более 1 A4 на эстонском языке), в котором расскажите о своих принципах садоводства и поддержке биоразнообразия. Не забудьте указать свой адрес и контактные данные. Сады, вошедшие в шорт-лист, посетит жюри, а победители будут объявлены в конце августа. Призы будут предоставлены Эстонским музеем природы, Hortes и Nordic Botanical.
Правила конкурса „В жизни красота“ по выявлению сада с богатым видовым разнообразием.
„В жизни красота“ - это общественный конкурс для владельцев садов в Таллинне и окрестностях столицы. Сады оцениваются по принципам наличия видового разнообразия, эстетики, экономичности и функциональности. Каждый участник будет отмечен, а лучшие сады получат призы от Эстонского музея природы, Hortes и Nordic Botanical.
Организатор: Эстонский музей природы.
Цели: развить культуру садоводства, поддерживающую видовое разнообразие.
Отметить лучших и поделиться с общественностью опытом и лучшими примерами для подражания биоразнообразия.
Категории, организация и призы:
Основная категория конкурса - сад с богатым видовым разнообразием, но жюри может присудить специальные призы за интересные решения, дружелюбие к пчелам и т.д.
Жюри выберет финалистов из всех участников на основе фотографий и сопроводительных писем. Каждый сад-финалист будет посещен представителем жюри и профессиональным фотографом. Семья будет заранее проинформирована о визите, и будет назначено удобное время для встречи с владельцем сада и для фотографирования сада.
После посещения финалистов жюри выберет победителей в ходе совместного обсуждения.
Призы будут вручены на торжественном мероприятии в Эстонском музее природы в Таллинне осенью, на которое приглашены все участники и спонсоры. Всем участникам заблаговременно будет отправлено письменное приглашение с указанием точного времени приема.
Все участники получат благодарственный подарок, а все финалисты - диплом и приз финалиста.
Состав жюри:
Эксперты Эстонского музея природы, представители спонсоров, приглашенные эксперты