Близнецы Уизли станут ведущими кулинарного шоу по "Гарри Поттеру“

На телеканале Food Network (принадлежит Warner Bros. и Nexstar Media) будет выходить кулинарное шоу по мотивам кинематографической и книжной вселенной „Гарри Поттера“. Трейлер шоу опубликован на YouTube.

Ведущими шоу „Гарри Поттер. Волшебники выпечки“ станут близнецы Джеймс и Оливер Фелпс, сыгравшие в фильмах по книгам Джоан Роулинг рыжих братьев Фреда и Джорджа Уизли, пишет Gazeta.

Участники будут соревноваться в приготовлении сладостей по мотивам „Гарри Поттера“ — в трейлере, в частности, можно увидеть съедобные корни мандрагоры.

Проект будут снимать в студии „Ливсден“ под Лондоном, где снимались и фильмы про „Гарри Поттера“ — шоу будет проходить в локациях Большого зала Хоргвартса, платформы 9¾, волшебного банка „Гринготтс“, „Норы“ (дом семьи Уизли).