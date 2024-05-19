Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером(1)
Сооснователь рок-группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние составляет миллиард фунтов стерлингов — около 1,16 миллиарда евро, пишет The Sunday Times.
За год Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов (58,3 млн евро) благодаря туру Got Back, в рамках которого он провел 35 концертов. Дополнительный доход пришел от авторских прав и успеха кавер-версии песни 1968 года „Blackbird“, исполненной Бейонсе.
Первое место в списке богатейших британцев вновь заняла семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуя. Их общее состояние увеличилось более чем на 2 млрд фунтов (2,33 млрд евро) и достигло 37,2 млрд фунтов (43,41 млрд евро).
На втором месте оказался британский бизнесмен, уроженец Одессы Леонид (Леонард) Блаватник с состоянием 29,2 млрд фунтов (34,7 млрд евро).