Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

За год Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов (58,3 млн евро) благодаря туру Got Back, в рамках которого он провел 35 концертов. Дополнительный доход пришел от авторских прав и успеха кавер-версии песни 1968 года „Blackbird“, исполненной Бейонсе.