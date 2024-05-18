ФОТО | Более 300 молодых участников выступили на детском Евровидении
На Детском Евровидении можно было услышать хиты Евровидения как из Эстонии, так и из других стран. Вместе с ребятами выступила Элина Нечаева, в исполнении которой мы услышали песню „La Forza“, которую она исполняла на Евровидении от Эстонии.
Детское Евровидение прошло перед вечерним концертом „Целующийся Тарту“. Более 300 участников из Тартумаа исполнили хиты Евровидения как Эстонии, так и других стран.
„Каждый молодой участник исполнил на сцене одну из любимых песен Евровидения“, сказала Элина Нечаева. „Мы увидели на сцене много молодых талантов, у которых впереди очень интересное будущее“, добавила она.
По словам Крыыт Кивисте, руководителя танцевальной школы Shaté, выступающие были одеты в эффектные костюмы, созданные с учетом экологических требований. „Для концерта ничего лишнего не изготавливалось и не шилось, все костюмы были составлены из уже имеющихся одежды и предметов быта. Но несмотря на это костюмы выглядели свежо и эффектно“, сказала Кивисте.
Кивисте также отметила, что профессионально поставленное концертное выступление подарило молодым талантам новый опыт. „Умение петь и танцевать также развивает у молодых людей предприимчивость, смелость, креативность, социальные навыки и ответственность. Это одно из искусств выживания, которое поможет молодым людям стать счастливее и успешнее в жизни“, сказала руководитель школы танцев.