ФОТО | Более 300 молодых участников выступили на детском Евровидении

Детское Евровидение прошло перед вечерним концертом „Целующийся Тарту“. Более 300 участников из Тартумаа исполнили хиты Евровидения как Эстонии, так и других стран.

„Каждый молодой участник исполнил на сцене одну из любимых песен Евровидения“, сказала Элина Нечаева. „Мы увидели на сцене много молодых талантов, у которых впереди очень интересное будущее“, добавила она.

По словам Крыыт Кивисте, руководителя танцевальной школы Shaté, выступающие были одеты в эффектные костюмы, созданные с учетом экологических требований. „Для концерта ничего лишнего не изготавливалось и не шилось, все костюмы были составлены из уже имеющихся одежды и предметов быта. Но несмотря на это костюмы выглядели свежо и эффектно“, сказала Кивисте.

Кивисте также отметила, что профессионально поставленное концертное выступление подарило молодым талантам новый опыт. „Умение петь и танцевать также развивает у молодых людей предприимчивость, смелость, креативность, социальные навыки и ответственность. Это одно из искусств выживания, которое поможет молодым людям стать счастливее и успешнее в жизни“, сказала руководитель школы танцев.