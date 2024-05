Присоединяйся и ты: жители Эстонии и Финляндии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса в бане

К участию приглашаются все поклонники бани, у которых есть аккаунт в Facebook. Чтобы принять участие в попытке установить мировой рекорд Гиннеса, 8 июня с 19:00 до 20:00 все поклонники бани должны снять и загрузить фото, сделанное в бане, в группу на Facebook „GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna“. Неважно где вы это сделаете, отправитесь ли вы в общественную баню, спа или будете проводить время с семьей и друзьями в домашней сауне. Также в установлении рекорда могут принять участие не только местные жители, но и все поклонники банной культуры, кто живет за границей.