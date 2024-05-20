Присоединяйся и ты: жители Эстонии и Финляндии попытаются установить мировой рекорд Гиннеса в бане

К участию приглашаются все поклонники бани, у которых есть аккаунт в Facebook. Чтобы принять участие в попытке установить мировой рекорд Гиннеса, 8 июня с 19:00 до 20:00 все поклонники бани должны снять и загрузить фото, сделанное в бане, в группу на Facebook „GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna“. Неважно где вы это сделаете, отправитесь ли вы в общественную баню, спа или будете проводить время с семьей и друзьями в домашней сауне. Также в установлении рекорда могут принять участие не только местные жители, но и все поклонники банной культуры, кто живет за границей.

„Любовь к бане объединяет людей наших двух стран уже многие годы. Мы надеемся, что в Международный день сауны тысячи людей растопят баню, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса. Таким образом, мы сможем рассказать всему миру о важной части культурного наследия наших стран и разделить удовольствие от банных процедур, – говорит руководитель Visit Estonia Аннели Лепп. – Велнес-туризм является одним из самых быстрорастущих видов туризма в мире, поскольку позволяет объединить впечатления от путешествия с оздоровительными мероприятиями. Благодаря этому рекорду мы привлечем внимание к уникальной банной культуре нашего региона, которая укрепляет здоровье и не зависит от времени года и погоды. Мы нанесем нашу банную культуру на мировую карту, чем привлечем больше туристов в наш регион“.

„Эстонию и Финляндию объединяют много приятных вещей, традиция ходить в баню – одна из самых важных. Я уверена, что регулярное посещение сауны сыграло свою важную роль в том, что финны считаются одними из самых счастливых народов в мире, – сказала руководитель Финского сауна-сообщества Янне Коскенниеми. – Вполне логично, что мировой рекорд по посещению сауны будет установлен именно в Эстонии и Финляндии“. „Я верю, это вызовет больший интерес к пользе сауны“, – добавила Элин Прис, сауна-энтузиаст и организатор Года бани 2023 в Эстонской ассоциации сельского туризма.