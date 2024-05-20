ВИДЕО | Скандальный поклонник забрался на сцену в Тарту, чтобы поцеловать Кончиту. Организаторы: это была ошибка безопасности

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Правда в том, что перед Кончитой Вурст Калдалу уже преклонял колени и раньше. Десять лет назад, когда Кончита победила на Евровидении, Калдалу, следуя за пресс-фотографами, пробрался на сцену с целью подарить цветы. Там он упал на колени перед артисткой и вручил ей цветы. К счастью, охранники сопроводили активного фаната со сцены.

„Команда „Культурная столица Европы Тарту 2024“ и „Целующийся Тарту“ приносят извинения за инцидент, и организаторы сожалеют о случившемся. Это ошибка охранной службы“, — заявил Кульно Кунгла, организатор „Целующегося Тарту“ и руководитель студенческого дома Тарту, в интервью Kroonika.

„В конце концертного представления „Целующийся Тарту“, во время исполнения общей песни „Everybody“, произошел инцидент, когда с зоны, огражденной для аккредитованной прессы, на сцену пробрался неизвестный мужчина. К сожалению, он подошел к Кончите Вурст, обнял артистку и вручил ей цветок. Мужчину вывели со сцены и передали охранной службе и полиции, которые его идентифицировали“, — добавил Кунгла.

„На шее мужчины висел значок, напоминающий пресс-карту, который не был аккредитован и не имел никакого отношения к организации. С командой Кончиты Вурст обсудили обстоятельства инцидента. Артистка оставалась очень спокойной, и ситуация разрешилась. Кончита Вурст осталась очень довольна визитом в Тарту и концертом“, — добавил Кунгла и извинился перед всеми исполнителями. „Точные обстоятельства выясняются охранной компанией и полицией.“

К счастью, быстро среагировала Ханна-Лийна Выса, которая пела рядом с Кончитой. „Никто не мог поверить, что такое вообще возможно — кто-то просто появляется на сцене и делает, что хочет“, — сказала Ханна-Лийна в комментарии Õhtuleht. „Койт сказал, что они с Отти начали осознавать, что происходит, когда Ханна-Лийна уже оттеснила мужчину“.

Восхождение Калдалу к известности началось на приеме по случаю годовщины провозглашения Эстонской Республики, когда он отказался пожать руку Эвелин Ильвес. Он также разыскивался за угрозу взрыва студии ERR в Тарту.