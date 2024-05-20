ФОТО | Неужели в Эстонию уже пришло лето? Отдыхающие заполонили террасы столичных ресторанов, пытаясь поймать тепло и солнце

Популярные столичные кварталы Ноблесснер, Ротерманни и Теллискиви были полны эстоноземельцев. Народ наслаждался общением друг с другом и распитием освежающих напитков. Тем временем на Ратушной площади в Старом городе тоже было не протолкнуться, но там уже отдыхали туристы.