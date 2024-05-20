20.05.2024, 11:00
ФОТО | Неужели в Эстонию уже пришло лето? Отдыхающие заполонили террасы столичных ресторанов, пытаясь поймать тепло и солнце(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Жители Таллинна проснулись от зимней спячке и ринулись на террасы столичных ресторанов, чтобы успеть насладить ся теплом и солнцем. Ведь в нашем климате никогда не знаешь, надолго ли сохранится такая красивая погода!
Популярные столичные кварталы Ноблесснер, Ротерманни и Теллискиви были полны эстоноземельцев. Народ наслаждался общением друг с другом и распитием освежающих напитков. Тем временем на Ратушной площади в Старом городе тоже было не протолкнуться, но там уже отдыхали туристы.