В гиде „Мишлен“ появились четыре новых ресторана из Эстонии: смотрите полный список!
Инспекторы ресторанного гида „Мишлен“ провели ещё один год, путешествуя по Эстонии и выбирая лучшие рестораны. MICHELIN Guide Estonia 2024 рекомендует всего 35 ресторанов, среди которых один ресторан сохраняет две звезды Мишлен и один ресторан сохраняет одну звезду „Мишлен“; шесть ресторанов с наградой Bib Gourmand за хорошее соотношение цены и качества; три ресторана с зелёной звездой „Мишлен“ за устойчивое развитие в гастрономии.
Международный директор ресторанных гидов „Мишлен“ Гвендал Пулленек сказал: „Мы рады приветствовать в отборе MICHELIN Guide Estonia четыре новых ресторана. Каждый из них представляет свою уникальную ценность, добавляя разнообразие в выбор — особого внимания заслуживает Kolm Sõsarat в Люллемяэ, Валгамаа, который получает зелёную звезду „Мишлен“ за выдающиеся достижения в области устойчивой гастрономии. Kolm Sõsarat обогащает выбор гида благодаря своим принципам и страстными владельцам, излучающим тепло и преданность своему делу. Это поистине особое место. Также стоит отметить рестораны 180° by Matthias Diether и NOA Chef’s Hall, которые сохраняют свои две и одну звезду Мишлен соответственно в этом году. Поддержание столь высокого уровня кулинарного мастерства из года в год всегда впечатляет инспекторов „Мишлен““.
Две звезды „Мишлен“
Прошлогодним событием стало повышение статуса стильного ресторана 180° by Matthias Diether в Таллинне с одной звезды до двух, что сделало его первым рестораном в Эстонии с двумя звездами „Мишлен“. Этот восхитительный ресторан продолжает впечатлять инспекторов „Мишлен“. Обслуживание великолепное, а идеально составленные меню включают сложные и искусно приготовленные блюда, которые очаровывают гостей не только своим вкусом, но и внешним видом.
Одна звезда „Мишлен“
Кроме того, ресторан NOA Chef’s Hall с прекрасным видом на Таллиннский залив, руководимый шеф-поваром и владельцем Тынисом Сийгуром, сохраняет одну звезду „Мишлен“. Инспекторы снова испытали в ресторане творческое и сложное кулинарное искусство, полное смелых вкусов и внимания к деталям. Очаровательное обслуживание и страстный сомелье дополняют ресторанный опыт.
Четыре новых ресторана
Инспекторы „Мишлен“ рады добавить в этом году четыре новых ресторана в гид Эстонии.
ÂME в Таллинне, открывшийся в конце прошлого года на окраине старого города в бутик-отеле с интимной атмосферой. В этом элегантном ресторане встречаются старое и новое: через ресторан проходит историческая городская стена, но интерьер имеет современный акцент. Основой современных блюд является французская кулинария, но в них есть вкусы со всего мира. Инспекторов „Мишлен“ особенно впечатлила гармония сочетаний, свидетельствующая о мастерстве поваров.
RADIO в Кадриорге, Таллинн, — ресторан, который, по словам нескольких инспекторов MICHELIN, они хотели бы видеть на своих родных улицах. Отчасти винный магазин, отчасти деревенское кафе-бистро, этот драгоценный ресторан в стиле бистро предлагает уютную атмосферу, комфортные диваны и сезонные блюда по хорошей цене, подходящие для совместной трапезы. Каждое блюдо сопровождается идеальной винной рекомендацией.
Nok Nok в Таллинне предлагает аутентичные тайские вкусы. Свежие, яркие и насыщенные блюда представляют вкусы различных регионов Таиланда. Два просторных и красочно оформленных обеденных зала создают живую атмосферу, а летом гости могут насладиться трапезой на террасе. Инспекторы „Мишлен“ особенно оценили куриные сате, блюда богатые карри и вкусные десерты. Приятным бонусом является возможность попробовать широкий ассортимент блюд из дегустационного меню.
Kolm Sõsarat в Люллемяэ, Валгамаа, получает зелёную звезду „Мишлен“ за приверженность устойчивому развитию. Этот уютный ресторан в Южной Эстонии управляется тремя сестрами, каждая из которых играет свою роль. В меню изысканные блюда из местных продуктов, выращенных в собственном саду или собранных в окрестных лесах. Тёплый мёд поставляется из близлежащей пасеки отца сестёр. Каждое блюдо сопровождается историей, передающей страсть команды, и четыре часа в этом ресторане пролетают незаметно.
Одна новая зелёная звезда „Мишлен“
Зелёная звезда „Мишлен“ ежегодно отмечает рестораны, которые лидируют в индустрии благодаря своим устойчивым практикам. Эти рестораны предлагают кулинарные впечатления, сочетая превосходство с приверженностью окружающей среде, и являются источником вдохновения для любителей еды и всей отрасли гостеприимства.
Рестораны Fotografiska в Таллинне и SOO в Майдла, ранее удостоенные зелёной звезды „Мишлен“, сохраняют эту награду и в этом году. Fotografiska придерживается принципов устойчивости, используя все ингредиенты полностью как на кухне, так и в баре. SOO в Рапламаа, окружённый лесами и болотами, делает акцент на сохранении окружающей среды. Все ежедневные работы основаны на экологических соображениях.
Kolm Sõsarat, новый участник выбора, удостаивается зелёной звезды за приверженность устойчивому развитию. Этот милый ресторан в южной Эстонии управляют три сестры, каждая из которых имеет свою роль. Дегустационное меню отражает особенности региона, высококачественные продукты поступают из собственного сада ресторана, выращиваются на собственной ферме или собираются в окрестных лесах. Отличный натуральный мёд поступает с пасеки отца сестёр. Каждое блюдо сопровождается историей, отражающей страсть команды, и четыре часа в этом ресторане пролетают незаметно.
Bib Gourmand
Награда Bib Gourmand отмечает рестораны, предлагающие качественную еду по доступной цене. Все шесть ресторанов, ранее удостоенных Bib Gourmand, сохраняют эту награду и в 2024 году.
Эти шесть ресторанов:
Fellin в Вильянди, уютное кафе-бистро, предлагающее домашние европейские блюда
Härg, весёлый ресторан-брассери, где многие блюда готовятся на открытом огне;
Lore Bistroo, современный бистро на берегу, вдохновлённый кулинарными путешествиями владельцев;
Mantel и Korsten, расположенный в доме в Кадриорге, как с открытки, и предлагающий блюда средиземноморской кухни
NOA, ресторан с сезонными и современными меню и прекрасным видом на море;
Tuljak, ресторан с классическим ретро-стилем, предлагающий блюда с элементами балтийских корней.
Выбор эстонских ресторанов составляется инспекторами „Мишлен“, работающими на полную ставку, и основан на анонимных визитах на обеды и ужины.
Краткий обзор ресторанов MICHELIN Guide Estonia 2024
35 ресторанов, из которых четыре — новые, включая:
1 ресторан с двумя звёздами „Мишлен“
1 ресторан с одной звездой „Мишлен“
6 ресторанов с наградой Bib Gourmand
3 ресторана с зелёной звездой „Мишлен“
C прошлого года в списке остались:
38, Таллинн
Alexander, Пядасте
Art Priori, Таллинн
Barbarea, Таллинн
Gianni, Таллинн
Hõlm, Тарту
Horisont, Таллинн
Joyce, Тарту
Lahepere Villa, Клоогаранна
Lee, Таллинн
Mere 38, Вызу
Mon Repos, Таллинн
Moon, Таллинн
Paju Villa, Таллинн
Pull, Таллинн
Puri, Таллинн
R14, Таллинн
Rado, Таллинн
Tchaikovsky, Таллинн
Wicca, Лауласмаа