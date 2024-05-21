В гиде „Мишлен“ появились четыре новых ресторана из Эстонии: смотрите полный список!

Международный директор ресторанных гидов „Мишлен“ Гвендал Пулленек сказал: „Мы рады приветствовать в отборе MICHELIN Guide Estonia четыре новых ресторана. Каждый из них представляет свою уникальную ценность, добавляя разнообразие в выбор — особого внимания заслуживает Kolm Sõsarat в Люллемяэ, Валгамаа, который получает зелёную звезду „Мишлен“ за выдающиеся достижения в области устойчивой гастрономии. Kolm Sõsarat обогащает выбор гида благодаря своим принципам и страстными владельцам, излучающим тепло и преданность своему делу. Это поистине особое место. Также стоит отметить рестораны 180° by Matthias Diether и NOA Chef’s Hall, которые сохраняют свои две и одну звезду Мишлен соответственно в этом году. Поддержание столь высокого уровня кулинарного мастерства из года в год всегда впечатляет инспекторов „Мишлен““.

Две звезды „Мишлен“

Прошлогодним событием стало повышение статуса стильного ресторана 180° by Matthias Diether в Таллинне с одной звезды до двух, что сделало его первым рестораном в Эстонии с двумя звездами „Мишлен“. Этот восхитительный ресторан продолжает впечатлять инспекторов „Мишлен“. Обслуживание великолепное, а идеально составленные меню включают сложные и искусно приготовленные блюда, которые очаровывают гостей не только своим вкусом, но и внешним видом.

Одна звезда „Мишлен“

Кроме того, ресторан NOA Chef’s Hall с прекрасным видом на Таллиннский залив, руководимый шеф-поваром и владельцем Тынисом Сийгуром, сохраняет одну звезду „Мишлен“. Инспекторы снова испытали в ресторане творческое и сложное кулинарное искусство, полное смелых вкусов и внимания к деталям. Очаровательное обслуживание и страстный сомелье дополняют ресторанный опыт.

Четыре новых ресторана

Инспекторы „Мишлен“ рады добавить в этом году четыре новых ресторана в гид Эстонии.