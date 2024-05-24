25 мая станция очистки сточных вод Tallinna Vesi проводит день открытых дверей

В день открытых дверей вы можете сами убедиться, насколько тщательно очищается использованная вода перед тем, как она направляется обратно в природу. Мероприятие для всех заинтересованных лиц бесплатное!

Для участия в экскурсиях обязательно следует заранее зарегистрироваться, перейдя по ссылке, которую можно найти здесь:

Мы ждем на экскурсию как взрослых, так и школьников с сопровождающими, маленьких детей просим с собой не брать. Станция очистки сточных вод Пальяссааре находится в Таллинне по адресу Пальяссааре пыйк, 14. Экскурсии проводятся как на эстонском, так и на русском языках.

Чтобы попасть на экскурсию, обязательно нужно быть на месте вовремя, — опоздавшие присоединиться уже не смогут. Экскурсия проходит под открытым небом, поэтому советуем выбрать удобную и соответствующую погоде одежду и обувь.

Справочная информация о станции очистки сточных вод Пальяссааре

На станции Пальяссааре ежедневно производится очистка 130 000 м³ сточных вод на трех различных этапах очистки, чтобы сточные воды соответствовали всем требованиям. В качестве последнего этапа очистки на станции очистки сточных вод Пальяссааре используется биофильтр — технология, которая во всех странах Балтии нашла свое применение только в Таллинне.

В течение года на станции очистки сточных вод Пальясааре из сточных вод удаляется около 650 тонн мусора, 240 тонн песка, 12 000 тонн взвешенных веществ, около 2000 тонн азота и почти 250 тонн фосфора.

AS Tallinna Vesi — крупнейшее в Эстонии предприятие водоснабжения, обслуживающее более 24 900 бытовых и коммерческих клиентов, а также 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях. Акции Tallinna Vesi котируются в основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq. Крупнейшими акционерами предприятия являются город Таллинн (55,06%) и энергетический концерн Utilitas (20,36%). 24,58% акций предприятия свободно торгуются на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq.