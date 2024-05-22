ГАЛЕРЕЯ | Севиче из лосося, утка и тигровые креветки: смотрите, чем кормили гостей на вручении наград „Мишлен“
Во вторник вечером, в тридцати минутах езды от Таллинна, в центре Арво Пярта, состоялась церемония награждения лучших эстонских ресторанов, отобранных в гид „Мишлен“. Признанным ресторанам вручили почетные таблички, которые будут гордо красоваться у входов в заведения.
После торжественной церемонии награждения гостей вечера угощали ужином от шеф-поваров NOA Chef’s Hall, NOA, Tuljak и Paju Villa, создавая неповторимую гастрономическую атмосферу и подчеркивая высокий уровень эстонской кухни.
На изысканный вкус гостей было предложено в общей сложности 12 видов блюд – по три от каждого из ресторанов.
Вниманию уважаемой публики были представлены:
Севиче из лосося
Тако с уткой
Артишоки
Тигровые креветки с соусом
Кармашки со свининой BBQ
Лосятина
Пралине из грецких орехов
Тирамису
Сырная тарталетка
Эклеры
Смотри вкуснейшую галерею с церемонии награждения „Мишлен“: