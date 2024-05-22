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22.05.2024, 07:03

ГАЛЕРЕЯ | Севиче из лосося, утка и тигровые креветки: смотрите, чем кормили гостей на вручении наград „Мишлен“

 
Michelini restoranide gala 2024
Michelini restoranide gala 2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Во вторник вечером, в тридцати минутах езды от Таллинна, в центре Арво Пярта, состоялась церемония награждения лучших эстонских ресторанов, отобранных в гид „Мишлен“. Признанным ресторанам вручили почетные таблички, которые будут гордо красоваться у входов в заведения.

После торжественной церемонии награждения гостей вечера угощали ужином от шеф-поваров NOA Chef’s Hall, NOA, Tuljak и Paju Villa, создавая неповторимую гастрономическую атмосферу и подчеркивая высокий уровень эстонской кухни.

На изысканный вкус гостей было предложено в общей сложности 12 видов блюд – по три от каждого из ресторанов.

Вниманию уважаемой публики были представлены:

  • Севиче из лосося

  • Тако с уткой

  • Артишоки

  • Тигровые креветки с соусом

  • Кармашки со свининой BBQ

  • Лосятина

  • Пралине из грецких орехов

  • Тирамису

  • Сырная тарталетка

  • Эклеры

Смотри вкуснейшую галерею с церемонии награждения „Мишлен“:

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