ГАЛЕРЕЯ | Севиче из лосося, утка и тигровые креветки: смотрите, чем кормили гостей на вручении наград „Мишлен“

Во вторник вечером, в тридцати минутах езды от Таллинна, в центре Арво Пярта, состоялась церемония награждения лучших эстонских ресторанов, отобранных в гид „Мишлен“. Признанным ресторанам вручили почетные таблички, которые будут гордо красоваться у входов в заведения.