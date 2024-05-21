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21.05.2024, 23:33

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Достойны уважения: в центре Арво Пярта лучшим ресторанам страны торжественно вручили красные таблички

 
Michelini restoranide gala 2024
Michelini restoranide gala 2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В центре Арво Пярта состоялось торжественное вручение знаменитых красных табличек гида „Мишлен“ лучшим ресторанам страны. Это событие, привлекающее внимание всех гурманов и любителей высокого кулинарного искусства, стало знаковым для местной гастрономической сцены.

Красные таблички, символизирующие высокое качество и безупречный сервис, вручили ресторанам, которые продемонстрировали исключительное мастерство в приготовлении блюд. Мероприятие было организовано с большим размахом, и на него съехались шеф-повара и рестораторы со всей страны. В атмосфере радости и уважения, гости наслаждались изысканными блюдами и делились своими достижениями.

Среди награждённых заведений выделяются те, кто уже не первый год удерживает свои позиции в рейтингах. Красные таблички стали для них заслуженным признанием упорного труда и стремления к совершенству. Торжественная церемония также предоставила возможность обменяться опытом и новыми идеями.

Таким образом, это событие укрепило позиции Эстонии на кулинарной карте мира. Большая галерея фотографий с мероприятия запечатлела все яркие моменты и лица, сделав его по-настоящему незабываемым.

Рестораны, рекомендованные "Мишлен"
Звездный состав гида „Мишлен“ в Эстонии, а также списко Bib Gourmand

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