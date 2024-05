Сеть потрясли кадры пролетевшего в небе гигантского ярко-синего метеорита

По данным Publico, последний раз подобное явление наблюдалось в Португалии в середине марта. За небесными телами над Пиренейским полуостровом следит научный проект SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies — „Спектроскопия метеороидов в атмосфере с помощью робототехники“). Он запущен сотрудниками Института астрофизики Андалусии.