Сеть потрясли кадры пролетевшего в небе гигантского ярко-синего метеорита

Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, вспышка и след в небе были заметны в северных районах страны.

Ночью в экстренные службы поступило сообщение, что метеорит упал в области Серре де Монтемуро. Специалистам пока не удалось обнаружить следы падения.

По данным Publico, последний раз подобное явление наблюдалось в Португалии в середине марта. За небесными телами над Пиренейским полуостровом следит научный проект SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies — „Спектроскопия метеороидов в атмосфере с помощью робототехники“). Он запущен сотрудниками Института астрофизики Андалусии.

Жители Португалии рассказали, что видели световой шар зеленого-синего цвета, пролетевший накануне вечером в направлении от Порту до Лиссабона. Также метеорит могли заметить в некоторых регионах Испании, пишет издание Observador.